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В РФ сахарный апокалипсис. Покупатели устраивают массовые битвы за "белый порошок"

Коллаж РБК-Украина: в РФ сахарный апокалипсис
Автор: Светлана Мащенко

В России покупатели в супермаркетах устраивают баталии за сахар, сметая с полок "белый порошок" буквально в считанные секунды. Тем временем власти заявляют: проблем с сахаром нет, запасов достаточно, а спрос... падает.

Смотрите ниже в материале Styler, как сахарный апокалипсис накрывает страну агрессора.

Вот так начинается утро в супермаркете "Магнит" города Касимов в Рязанской области. Пенсионеры растащили все выставленные пачки в течение двадцати секунд.

На видео ниже - десятки человек борются за пакеты с белым порошком в городе с милым названием Гусь-Хрустальный Владимирской области.

"Нет, это не сводки с колумбийских нарковойн. Это обычное утро в продуктовом магазине города Гусь-Хрустальный. Покупатели налетают на сахар и сметают все на своем пути", - говорится в подписи видео.

Тем временем, по данным Росстата, на прошлой неделе сахар подорожал на 12,8% и стал лидером по росту цен на продукты.

Минпромторг же отмечает сокращение спроса на сахар в магазинах.

"Запасов сахара в РФ достаточно, дефицита не ожидается. Мы не ожидаем перебоев с сахаром", - заявил замглавы ведомства.

Ранее мы писали, что в РФ люди в супермаркетах устраивают драку за продукты.

Также сообщалось, что в России оккупанты выложили букву Z из детсадовцев.

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