У РФ цукровий апокаліпсис. Покупці влаштовують масові битви за "білий порошок"

Ось так починається ранок в супермаркеті "Магніт" міста Касимов в Рязанській області. Пенсіонери розтягнули всі виставлені пачки протягом двадцяти секунд.

На відео нижче - десятки людей борються за пакети з білим порошком в місті з милою назвою Гусь-Хрустальний Володимирської області.

"Ні, це не зведення з Колумбійських нарковійн. Це звичайний ранок в продуктовому магазині міста Гусь-Хрустальний. Покупці налітають на цукор і змітають все на своєму шляху", - йдеться в підписі відео.

Тим часом, за даними Росстату, минулого тижня цукор подорожчав на 12,8% і став лідером по зростанню цін на продукти.

Мінпромторг же відзначає скорочення попиту на цукор в магазинах.

"Запасів цукру в РФ достатньо, дефіциту не очікується. Ми не очікуємо перебоїв з цукром", - заявив заступник голови відомства.