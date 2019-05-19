Результаты Евровидения 2019 могут аннулировать: что произошло

Евровидение 2019 закончилось вчера, 18 мая. Победителем песенного конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который исполнил песню Arcade. Но в сети нашли видео с этой песней, опубликованное еще в 2017 году. А по условиям конкурса, песня должна быть новой.

Таким образом, организаторы Евровидения могут аннулировать итоги конкурса. К участию в конкурсе не допускаются песни, коммерческий релиз которых состоялся до 1 сентября предыдущего года.

Дункан Лоуренс исполняет песню Arcade в 2017 году (видео: YouTube/Nelly BlaiseTV)

Стоит отметить, что организаторы конкурса знали об этом видео и даже проводили соответствующее расследование. В свою очередь в команде певца заявили, что записанное видео было некоммерческим.

Дункан Лоуренс получил 492 баллов - 231 от жюри и 261 от международного телевидения. Это позволило певцу занять первое место на Евровидении 2019. Италия заняла второе место, получив 465 баллов, а Россия оказалась на третьем месте, ей отдали 369 баллов.

Дункан Лоуренс на Евровидении 2019 (видео: YouTube/ Eurovision Song Contest)

Украина в этом году отказалась от участия в Евровидении, поскольку победитель национального отбора MARUV и "Суспильне" не смогли договорится об условиях контракта.

Мы также писали о том, что Верка Сердючка зажгла на Евровидении 2019. Украинская звезда выступила со своим хитом "Toy" Нетты Барзилай, который "порвал" Евровидение и мировые чарты в прошлом году.

Верка Сердючка на Евровидении 2019 (видео: YouTube/ Eurovision Song Contest)