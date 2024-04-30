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В результаті обстрілу Одеси загинув проректор МГУ Борис Васильєв

Одеса, Вівторок 30 квітня 2024 11:39
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В результаті обстрілу Одеси загинув проректор МГУ Борис Васильєв Фото: В результаті удару по Одесі загинув Борис Васильєв (facebook.com/MGU.Odessa)
Автор: Людмила Жукова

Росіяни 29 квітня завдали удару по місту Одеса. Агресор бив по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок ворожої атаки на місто загинув проректор з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності Міжнародного гуманітарного університету Борис Володимирович Васильєв.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис учбового закладу у Facebook.

Деталі трагедії в Одесі

В результаті атаки росіян на Одесу - у Бориса Васильєва перестало битися серце.

"Внаслідок цього перестало битися серце нашого колеги, проректора з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності Бориса Володимировича Васильєва. У нашій пам’яті він завжди залишиться порядною, доброю та надійною людиною, з щирим серцем та посмішкою", - написали про колегу працівники університету.

"Керівництво та колектив Міжнародного гуманітарного університету висловлює щирі співчуття рідним, друзям, усім, хто знав, любив та шанував Бориса Володимировича. Вічна світла пам’ять нашому колезі і другу. Поділяємо біль та горе рідних!" - додали з сумом у повідомленні.

Ракетний удар по Одесі

Нагадаємо, до ранку 30 квітня кількість загиблих внаслідок ракетного удару збільшилася до п’яти, у лікарні помер 63-річний чоловік.

Ще одна людина померла в результаті інсульту, спровокованого атакою. 32 особи поранено, 23 з них перебувають у лікарнях. У реанімації семеро дорослих та чотирирічна дівчинка, причому троє дорослих та дитина у вкрай тяжкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

У зв’язку з загибеллю п’яти осіб 30 квітня на Одещині оголошено день жалоби.

Нагадаємо, що росіяни вдарили по Одесі ракетою зі шрапнеллю.

Усі деталі нового терористичного удару російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

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