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В результате ракетного обстрела Киева погибла украинская актриса Оксана Швец

Фото: В Киеве погибла актриса Оксана Швец (facebook com molodyytheatre)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве погибла известная украинская актриса Оксана Швец. Сообщается, что ее жилой дом попал под ракетный обстрел.

О гибели Заслуженной артистки Украины сообщили на странице Молодого театра, где она играла.

"Непоправимое горе в семье Молодого театра. Во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю!" – сказано в сообщении.

Оксана Швец родилась 10 февраля. В 1975 году окончила театральную студию при Театре им. И. Франко.

В 1986 году – театроведческий факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

Заслуженная артистка Украины Оксана Швец

С 1980 года начала играть в Молодом театре, на ее счету десятки ролей в самых известных постановках.

Также Оксана Швец снималась в кино, зрители могли ее видеть в фильмах: "Дом с лилиями", "Завтра будет завтра", "Тайна "Святого Патрика" и в сериалах.

Известно, что на момент гибели ей было 67 лет. У Оксаны Швец - звание Заслуженной артистки Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в бою за Украину на юго-востоке страны погибла военный медик и мать шестерых детей Ольга Семидьянова.

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