В результаті ракетного обстрілу Києва загинула українська актриса Оксана Швець

"Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетних обстрілів житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій актрисі! Немає прощення ворогові, що прийшов на нашу землю!"- сказано в повідомленні.

Оксана Швець народилася 10 лютого. У 1975 році закінчила театральну студію при Театрі ім. І. Франко.

У 1986 році – театрознавчий факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого.

Заслужена артистка України Оксана Швець

З 1980 року почала грати в Молодому театрі, на її рахунку десятки ролей в найвідоміших постановках.

Також Оксана Швець знімалася в кіно, глядачі могли її бачити у фільмах: "Будинок з ліліями", "Завтра буде завтра", "Таємниця" Святого Патріка" і в серіалах.

Відомо, що на момент загибелі їй було 67 років. У Оксани Швець - звання Заслуженої артистки України.