ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военный медик, мама 12 детей из Марганца погибла в бою с оккупантами

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 13:35
Военный медик, мама 12 детей из Марганца погибла в бою с оккупантами Фото: Ольга Семидьянова (facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

48-летняя Ольга Семидьянова отдала свою жизнь в войне с оккупантами 3 марта. Она - Мать-героиня, военный медик из Марганца, участвовала в боевых действиях с 2016-го года в Донецкой области.

Об этом пишут Факты.

Ольга Семидьянова погибла 3 марта на рубеже Донецкой и Запорожской областей

За несколько часов до того отправила через знакомых рюкзак с вещами и написала детям, что очень их сильно любит и едет в горячую точку… Больше на связь не выходила.

"Во время боя наши военные отступали, и комбат дал задание отправить всех женщин с передовой чуть дальше, но мама отказалась... Мама была одета в бронежилет, каску. Она до последнего спасала бойцов, хотя их и убили проклятые оккупанты. Они били из танков, стреляла пехота. Маму убили из стрелкового оружия. Она погибла не сразу, а от потери крови, получив тяжелое ранение в живот", - рассказала дочь Юлия.

Военный медик, мама 12 детей из Марганца погибла в бою с оккупантами

Фото: Ольга Семидьянова (facebook.com)

Шесть своих и шесть приемных детей

Ольга родом из Запорожья, где в 19 лет вышла замуж и родила пятерых детей. В 2008-м с мужем переехала в большой дом возле Марганца, где родилась младшая дочь.

Всего у Ольги с мужем шесть своих детей (четыре дочери и два сына), а также шесть приемных. Еще будучи беременной младшей, в семье было принято решение воспитывать приемных детей.

"На семейном совете инициативу родителей мы поддержали, и они взяли из детского дома шестерых мальчиков. Все они были достаточно трудными детьми. Им было от 11 лет, у каждого психологическая травма из прошлого. Так мы получили статус детского дома семейного типа. Мама Ольга всю себя посвятила семье, она жила ею", - рассказывает дочка Анна.

Была на передовой, спасала раненых

В 2015 году муж Ольги пошел добровольцем в батальон ДУК "Правый сектор", вскоре предложил своей жене присоединиться.

В 2016-м Ольга пошла на фронт вместе с дочкой Юлией.

"Она была на передовой и спасала раненых как боевой медик в третьей штурмовой роте. Только через два года в батальон приехали специалисты, и таким образом мама получала необходимые медицинские знания, чтобы официально занимать эту должность", - рассказывает дочка.

За мужество, героизм, профессионализм Ольга получила немало наград. Последняя - орден "Честь и слава", которой она очень гордилась.

Ранее мы писали о том, что оккупанты расстреляли известного волонтера, который прошел плен "ЛНР", прямо в инвалидной коляске.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
LITE
Самые интересные книжки, после которых ребенок полюбит читать: топ мировых шедевров
Самые интересные книжки, после которых ребенок полюбит читать: топ мировых шедевров