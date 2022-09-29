Резніков розповів, як український супутник допомагає нищити ворога

Супутник компанії ICEYE, куплений для ЗСУ за кошти, зібрані українцями в рамках кампанії зі збору волонтером Сергієм Притулою на "Байрактари", активно працює на потреби оборони нашої країни. Така підтримка із космосу вже дає результати на полі бою.

Про це 29 вересня розповів міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Facebook .

Зазначається, що сили оборони України, насамперед - бойові бригади ЗСУ, вже деякий час отримують потік даних з супутників ICEYE. Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнною розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

Як відомо, окрім даних конкретного купленого супутника, українські військові отримують відомості ще майже з двох десятків SAR супутників сузір'я ICEYE, коли є потреба.

Практичні результати

Резніков не став розкривати всі подробиці про роботу ICEYE зі зрозумілих причин, але навів кілька приголомшливих прикладів про результати.

Так, за перші 2 дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку російські окупанти намагалися замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Знайти її вдалося тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). А от оптичними супутниками цю важку бронетехніку військ РФ було б дуже складно чи неможливо помітити.

Координати такої "прихованої" концентрації оперативно передали бійцям ЗСУ для нанесення вогневого ураження. Зокрема, в районі населених пунктів Хрещенівка та Українка в Херсонській області, а також біля Новоселівки Донецької області.

"Фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект з супутниками", - зазначає Резніков.

Глава Міноборони звертає увагу на те, що така робота допомагає зберігати життя нашим воїнам.

Які переваги супутники ICEYE дали ЗСУ

Резніков серед таких виділили наступні: