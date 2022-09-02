Резкое похолодание и засуха: синоптики предупредили о погоде в сентябре

Погода в Украине в сентябре начнется с резкого похолодания, но со временем температура повысится, и в целом показатели будут выше нормы. При этом большого количества осадков не предвидится.
Смотрите ниже в материале Styler прогноз погоды на первый месяц осени.
За данными Укргидрометцентра, температура будет выше нормы, а осадков будет меньше.
"Средняя месячная температура предполагается 14-19 тепла, в Карпатах 12-13, что на 1-1,5 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 29-60 мм, в Карпатах 76-87 мм, что несколько меньше нормы", - спрогнозировали в гидрометцентре.
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в первые дни сентября скандинавский антициклон Quintin принесет похолодание над большей частью Восточной Европы.
"Температура воздуха снизится на 6-8 градусов по сравнению с последними днями августа. Атмосферное давление окажется выше нормы, поэтому осадков в первой декаде месяца практически не ожидается, за исключением западной и юго-западной части страны, где в отдельные дни пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз", - рассказал синоптик.
На исходе первой декады сентября температурный фон повысится до комфортных летних показателей.
Но это еще не бабье лето, ведь такой период наступает только после наступления метеорологической осени - обычно приходит в конце сентября или в октябре. И таких периодов осенью может быть несколько.
"Количество осадков по Украине в сентябре ожидается небольшим, и в большинстве областей будет наблюдаться их дефицит... Риск развития засухи и увеличения пожарной опасности остается, к сожалению, высоким", - предупредил Кибальчич.
Первые заморозки в сентябре маловероятны, за исключением высокогорья Карпат, где это не является аномалией.
Смотрите ниже карту погоды на сентябрь от ресурса Gismeteo:
Скриншот: Погода в Киеве, прогноз на месяц (gismeteo.ua)
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