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Резкое похолодание и засуха: синоптики предупредили о погоде в сентябре

Фото: Погода в Украине в сентябре (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в сентябре начнется с резкого похолодания, но со временем температура повысится, и в целом показатели будут выше нормы. При этом большого количества осадков не предвидится.

Смотрите ниже в материале Styler прогноз погоды на первый месяц осени.

За данными Укргидрометцентра, температура будет выше нормы, а осадков будет меньше.

"Средняя месячная температура предполагается 14-19 тепла, в Карпатах 12-13, что на 1-1,5 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 29-60 мм, в Карпатах 76-87 мм, что несколько меньше нормы", - спрогнозировали в гидрометцентре.

Похолодание охватит с первых дней сентября

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в первые дни сентября скандинавский антициклон Quintin принесет похолодание над большей частью Восточной Европы.

"Температура воздуха снизится на 6-8 градусов по сравнению с последними днями августа. Атмосферное давление окажется выше нормы, поэтому осадков в первой декаде месяца практически не ожидается, за исключением западной и юго-западной части страны, где в отдельные дни пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз", - рассказал синоптик.

Когда потеплеет

На исходе первой декады сентября температурный фон повысится до комфортных летних показателей.

Но это еще не бабье лето, ведь такой период наступает только после наступления метеорологической осени - обычно приходит в конце сентября или в октябре. И таких периодов осенью может быть несколько.

Дождей будет немного

"Количество осадков по Украине в сентябре ожидается небольшим, и в большинстве областей будет наблюдаться их дефицит... Риск развития засухи и увеличения пожарной опасности остается, к сожалению, высоким", - предупредил Кибальчич.

Первые заморозки в сентябре маловероятны, за исключением высокогорья Карпат, где это не является аномалией.

Смотрите ниже карту погоды на сентябрь от ресурса Gismeteo:

Скриншот: Погода в Киеве, прогноз на месяц (gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что климатологи подвели итоги августа в Киеве.

Также читайте о самых важных праздниках сентября по церковному календарю на первый месяц осени.

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