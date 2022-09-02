Різке похолодання та посуха: синоптики попередили про погоду у вересні

Погода в Україні у вересні почнеться з різкого похолодання, але згодом температура підвищиться, і загалом показники будуть вищі за норму. При цьому великої кількості опадів не передбачається.
Дивіться нижче в матеріалі Styler прогноз погоди на перший місяць осені.
За даними Укргідрометцентру, температура буде вищою за норму, а опадів буде менше.
"Середня місячна температура передбачається 14-19 тепла, в Карпатах 12-13, що на 1-1,5 градуса вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 29-60 мм, в Карпатах 76-87 мм, що дещо менше за норму", - спрогнозували в гідрометцентрі.
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що у перші дні вересня скандинавський антициклон Quintin принесе похолодання над більшою частиною Східної Європи.
"Температура повітря знизиться на 6-8 градусів порівняно з останніми днями серпня. Атмосферний тиск виявиться вищим за норму, тому опадів у першій декаді місяця практично не очікується, за винятком західної та південно-західної частини країни, де в окремі дні пройдуть короткочасні дощі у супроводі гроз", - розповів синоптик.
Під кінець першої декади вересня температурний фон підвищиться до комфортних літніх показників.
Але це ще не бабине літо, адже такий період наступає тільки після настання метеорологічної осені - зазвичай приходить в кінці вересня або в жовтні. І таких періодів восени може бути кілька.
"Кількість опадів по Україні у вересні очікується невеликою, і в більшості областей буде спостерігатися їх дефіцит... Ризик розвитку посухи та збільшення пожежної небезпеки залишається, на жаль, високим", - попередив Кібальчич.
Перші заморозки у вересні малоймовірні, за винятком високогір'я Карпат, де це не є аномалією.
Дивіться нижче карту погоди на вересень від ресурсу Gismeteo:
Скріншот: Погода в Києві, прогноз на місяць (gismeteo.ua)
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