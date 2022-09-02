Різке похолодання та посуха: синоптики попередили про погоду у вересні

За даними Укргідрометцентру, температура буде вищою за норму, а опадів буде менше.

"Середня місячна температура передбачається 14-19 тепла, в Карпатах 12-13, що на 1-1,5 градуса вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 29-60 мм, в Карпатах 76-87 мм, що дещо менше за норму", - спрогнозували в гідрометцентрі.

Похолодання охопить з перших днів вересня

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що у перші дні вересня скандинавський антициклон Quintin принесе похолодання над більшою частиною Східної Європи.

"Температура повітря знизиться на 6-8 градусів порівняно з останніми днями серпня. Атмосферний тиск виявиться вищим за норму, тому опадів у першій декаді місяця практично не очікується, за винятком західної та південно-західної частини країни, де в окремі дні пройдуть короткочасні дощі у супроводі гроз", - розповів синоптик.

Коли потеплішає

Під кінець першої декади вересня температурний фон підвищиться до комфортних літніх показників.

Але це ще не бабине літо, адже такий період наступає тільки після настання метеорологічної осені - зазвичай приходить в кінці вересня або в жовтні. І таких періодів восени може бути кілька.

Дощів буде небагато

"Кількість опадів по Україні у вересні очікується невеликою, і в більшості областей буде спостерігатися їх дефіцит... Ризик розвитку посухи та збільшення пожежної небезпеки залишається, на жаль, високим", - попередив Кібальчич.

Перші заморозки у вересні малоймовірні, за винятком високогір'я Карпат, де це не є аномалією.

Дивіться нижче карту погоди на вересень від ресурсу Gismeteo:

Скріншот: Погода в Києві, прогноз на місяць (gismeteo.ua)