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Жаркий месяц: климатологи подвели итоги августа в Киеве

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Украина, Четверг 01 сентября 2022 12:15
Жаркий месяц: климатологи подвели итоги августа в Киеве Фото: самым теплым днем в Киеве был День Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве составила 22,3 градусов тепла, что на 1,9 градусов выше климатической нормы. Месяц стал девятым самым теплым в столице за 142 года наблюдений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, в течение месяца было зафиксировано три температурных рекорда.

Холоднее всего в Киеве было 31 августа, когда минимальная температура опустилась до 16,1 градусов, а теплее всего - 24 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до 33,1 градусов.

В августе на проспекте Науки, 37 выпало 60 мм осадков, или 107% климатической нормы.

Напомним, в конце лета 2022 года было обновлено сразу три температурных рекорда. Температура воздуха в Киеве превысила норму почти на 6 градусов.

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