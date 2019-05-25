Резкое похолодание и грозы: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине 25 мая (фото: погода в Украине)

Погода в Украине продолжает показывать свой скверный характер

Погода в Украине в субботу, 25 мая, снова огорчит украинцев. Бушующий в последние дни антициклон выдаст очередную порцию дождей и гроз, также сегодня снизится температура воздуха по всей стране. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

К слову, синоптик Наталка Диденко также не обрадовала прогнозом погоды на выходные. Она предупредила о граде в некоторых областях.

Так, в субботу по всей стране без исключения будут идти дожди и греметь грозы. Ветер будет сильно задувать на Западе, где возможны шквальные порывы. На остальной территории будет немного спокойнее.

Погода в Украине 25 мая (фото: pixabay.com)

Температура воздуха снизится на несколько градусов. Так, на Западе воздух прогреется до +18... +22 градусов - этот регион остается самым прохладным в стране.

На Юге будет теплее всего - от +21 до +25 градусов, за исключением Крыма - здесь на протяжение дня воздух прогреется лишь до +20... +22.

На остальной территории страны от +21 до +24 градусов выше нуля.

В столице Украины сегодня дожди и грозы, похолодает до +21... +23 градусов.

Погода в Украине 25 мая (фото: meteo.gov.ua)

К слову, небывалое наводнение в Западной Украине показали с высоты птичьего полета - вышедшие из берегов реки продолжают затапливать окрестности.

Напомним, ранее мы писали о том, что города на Прикарпатье из-за сильных дождей превратились в реки.

Также сообщалось, что ураган со смерчем, который недавно пронесся страной, удалось зафиксировать на видео жителям Украины из разных областей.