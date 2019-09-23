Резко похолодает: каким областям приготовиться к морозам

Погода в Украине снова сделает резкий поворот в сторону холода и во вторник, 24 сентября, в нескольких областях страны ожидаются ночные заморозки, а также резкое понижение дневной температуры воздуха.

Погода на востоке Украины будет облачной, но осадки не прогнозируются. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -1 градуса. В остальных городах региона ночью от +4 до +7 градусов. Дневная температура воздуха от +11 до +13 градусов, в Полтаве и Днепре от +14 до +17 градусов.

В южных областях ожидается сухая и солнечная погода, небольшая облачность. Ночью в регионе от +8 до +10 градусов, днем воздух прогреется до +17 +21 градуса. В Крыму сухо, без осадков. Ночью +8 +10, днем +19 +21 градус.

На севере синоптики прогнозируют сухую погоду, с прояснениями, однако ночью возможны заморозки до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +11 +13 градусов.

В западных областях сохранится теплая и солнечная погода. Ночные морозы возможны только в Луцкой и Житомирской областях. В остальных городах региона ночью от +4 до +8 градусов. Днем в Луцке, Ровно и Житомире от +12 до +15 градусов, в Тернополе, Львове, Хмельницком и Черновцах от +17 до +21 градуса, в Черновцах и Закарпатье до +22 +23 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, облачно с прояснениями. Ночная температура воздуха составит +4 +6 градусов, днем воздух прогреется до +14 +16 градусов.

В Киеве 24 сентября будет прохладно, без осадков, возможны прояснения. Ночью температура воздуха опустится до -2 градусов, днем потеплеет до +12 +14 градусов.

Погода в Украине 24 сентября