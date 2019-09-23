Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Завтра ночью сильные заморозки достигнут -2

Погода в Украине завтра, 24 сентября, ухудшится, синоптики предупреждают о сильных заморозках до -2. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что завтра ночью будут сильные заморозки в воздухе от 0 до -2 (II уровень опасности).

Кроме того, в Украинском Гидрометцентре добавили, что завтра заморозки будут в северных, восточных и Ровенской областях. Синоптики уточнили, что в воздухе заморозки достигнут -3, а в Полтавской и Черкасской областях заморозки на почве достигнут -4.

Фото: заморозки в Украине (facebook.com/ukrgmc.official)

Отметим, что в Украине сегодня заморозки на поверхности почвы достигнут -3. Ухудшение погодных условий ожидается на севере левого берега Украины.

РБК-Украина писало прогноз синоптика Наталки Диденко на завтра. По ее данным завтра похолодает до -4 в северных, восточных, Полтавской и Черниговской областях. В Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской области теплее, температура воздуха днем будет колебаться от +16 до +22 градусов.

По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Дожди возможны только ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях. Диденко писала, что сегодня погода в южных и западных областях ожидается умеренно теплая, температура днем будет колебаться от +18 до +23 градусов.