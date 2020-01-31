Резко изменится температура: украинцев предупредили о сильном перепаде погоды

Погода в Украине в начале февраля готовит для жителей неожиданный сюрприз. По прогнозу синоптиков, 1 и 2 февраля температура воздуха резко пойдет вверх, однако картину испортят сильные дожди, местами мокрый снег. Кроме того, синоптик Наталка Диденко предупредила о сильном порывистом западном ветре в большинстве областей.

Она сообщила, что в субботу и воскресенье температура воздуха в Украине поднимется до апрельских значений.

"В субботу в большинстве областей Украины где-то +5 +10 градусов, а в воскресенье +6 +13 градусов, то есть воскресенье еще теплее (карта). Правда, все это весеннее наступление - на фоне периодических дождей (атмосферные фронты) и порывистого западного ветра, но согласитесь, что такое тепло как-то совсем не подходит к слову "лютий". Дожди в Сумской и Харьковской областях могут переходить в мокрый снег, так как там будет прохладнее", - рассказала Диденко.

Карта погоды

В Киеве начало февраля будет дождливым и ветреным, но температура воздуха также резко пойдет вверх.

"В Киеве начало февраля также будет с периодическими дождями и порывистым ветром западного происхождения. Не забывайте зонтики и соответствующую обувь. В субботу в Киеве потеплеет до +6, в воскресенье до +8 градусов", - отметила синоптик.

А вот Украинский гидрометцентр предупреждает, что с понедельника, 3 февраля, синоптическая ситуация резко поменяется в обратную сторону. Температура воздуха также резко упадет, а все области накроет дождями и мокрым снегом. Тепло сохранится только на юге страны, там ожидается +9 +11 градусов. На остальной территории Украины ожидается от +2 до +4 градусов.

Карта погоды в Украине 3 февраля