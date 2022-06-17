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Резкие скачки температур, пасмурно и с дождями: синоптики обновили прогноз на июль

Фото: что будет с погодой в Украине в июле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет с резкими колебаниями температур от холода до жары, а пасмурных дней с дождями будет немало.

Какой будет синоптическая ситуация в эпицентре лета - читайте ниже в нашем материале.

Так, по книге народного синоптика Леонида Горбаня, июль будет довольно прохладным.

Он прогнозировал, что в начале июля будут идти кратковременные дожди. В середине месяца вернется жара, потом несколько похолодает и пойдут дожди. В начале третьей декады июля снова станет теплее.

По данным синоптического ресурса Wisemeteo (согласно прогнозу для Киева), вероятны температурные качели с резкими перепадами температур. Минимально днем +19, максимально +30. Будет немало мрачных дней с осадками.

Скрин: Погода в Киеве в июле 2022 (wisemeteo.com)

Ресурс Gismeteo показал прогноз на вторую половину июня и первую июля. Согласно данным для Киева, в конце июня вероятно похолодание до +15 градусов.

Первая часть июля будет жаркой - до +31, затем температура несколько снизится. В целом будет тепло, но время от времени uрадусы будут "колебаться" в сторону снижения.

Что касается осадков, то будет немалое количество пасмурных дней с осадками.

Скрин: Прогноз на июль для июня-июля (gismeteo.ua)

Ранее синоптик рассказал, что весна в этом году в Киеве была уникальной.

Также мы писали, какие праздники будут отмечаться в Украине в июле 2022, и будут ли дополнительные выходные.

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Погода в Украине