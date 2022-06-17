Різкі стрибки температур, похмуро і з дощами: синоптики оновили прогноз на липень

Погода в Україні буде з різкими коливаннями температур від холоду до спеки, а похмурих днів з дощами буде чимало.
Якою буде синоптична ситуація в епіцентрі літа - читайте нижче в нашому матеріалі.
Так, за книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, липень буде доволі прохолодним.
Він прогнозував, що на початку липня йтимуть короткочасні дощі. У середині місяця повернеться спека, потім дещо похолодає й підуть дощі. На початку третьої декади липня знову стане тепліше.
За даними синоптичного ресурсу Wisemeteo (згідно з прогнозом для Києва), ймовірні температурні гойдалки з різкими перепадами температур. Мінімально вдень +19, максимально +30. Буде чимало похмурих днів з опадами.
Скрін: Погода в Києві у липні 2022 (wisemeteo.com)
Ресурс Gismeteo показав прогноз на другу половину червня і першу липня. Згідно з даними для Києва, в кінці червня ймовірне похолодання до +15 градусів.
Перша частина липня буде трохи спекотною - до +31, потім температура дещо знизиться. В цілому буде тепло, але час від часу градуси "коливатимуться" в бік зниження.
Щодо опадів, то буде немала кількість похмурих днів з опадами.
Скрін: Прогноз на липень для червня-липня (gismeteo.ua)
Раніше синоптик розповів, що весна цього року в Києві була унікальною.
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