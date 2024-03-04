Режисера Іллю Хржановського в Росії оголосили "іноагентом"

Режисера Іллю Хржановського Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру так званих "іноземних агентів".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про Хржановського та його діяльність.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: minjust.gov.ru, Telegram-канал Андрія Лугового, сторінка Ilya Khrzhanovskiy у Facebook, Wikipedia.
Ілля Андрійович Хржановський народився 11 серпня 1975 року в Москві.
Він є російським режисером і продюсером, членом Європейської академії кіномистецтв і Гільдії кінорежисерів РФ.
З 2006 року митець проживав у Німеччині та став її громадянином. Нині у профілі чоловіка у соцмережі Facebook зазначається, що він мешкає у Лондоні.
У березні 2014 року продюсер підписав лист українським колегам, що засуджував російську військову інтервенцію в Україну.
У 2019 році українські правоохоронці завели на режисера кримінальне провадження за "катування дітей" під час зйомок скандального фільму "Дау. Дегенерація" (нанесення їм моральної та фізичної шкоди, пропаганду насильства).
У лютому 2021 року поліція закрила цю кримінальну справу, заявивши, що не побачила у стрічці пропаганди культу насильства та жорстокості.
До початку літа 2023 року Хржановський був художнім керівником Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", довкола якого було чимало скандалів - від російського фінансування (його започаткували у 2016-му році коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана) до самої концепції переосмислення трагедії.
Хржановський - неоднозначна особистість (фото: facebook.com/Ilya Khrzhanovskiy)
27 лютого перший заступник голови комітету Держдуми РФ із безпеки та протидії корупції Андрій Луговий повідомив, що написав на режисера донос у Генеральну прокуратуру країни-агресора РФ.
Згодом в РФ визнали небажаною діяльність організації XZ gGmbH (більш відомої як XZ foundation), заснованої в грудні 2022 року в Німеччині Хржановським і російським журналістом Михайлом Зигарем (вона спеціалізується, зокрема, на боротьбі з російською пропагандою).
Луговий, коментуючи відповідь на свій донос, наголосив, що представники відомства "схлопнули" організацію Хржановського й Зигаря.
Російський посадовець поскаржився, що співробітники XZ gGmbH іронізують і "глузують зі "спецоперації", а також займаються, "зміною культурного коду народу-переможця, формуючи почуття провини за подвиги предків".
"Мета XZ - повалення чинного в Росії політичного ладу, висвітлення "вільних від цензури поглядів та ідей" за допомогою культури, мистецтва й людських цінностей... Усі учасники структури відповідатимуть за російськими законами за "заподіяння шкоди" та "зраду країни", - наголосив чиновник.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українського співака помилково додали до списку "іноагентів" РФ.
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