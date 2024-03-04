Режисера Іллю Хржановського в Росії оголосили "іноагентом"

Основне про Хржановського

Ілля Андрійович Хржановський народився 11 серпня 1975 року в Москві.

Він є російським режисером і продюсером, членом Європейської академії кіномистецтв і Гільдії кінорежисерів РФ.

З 2006 року митець проживав у Німеччині та став її громадянином. Нині у профілі чоловіка у соцмережі Facebook зазначається, що він мешкає у Лондоні.

У березні 2014 року продюсер підписав лист українським колегам, що засуджував російську військову інтервенцію в Україну.

У 2019 році українські правоохоронці завели на режисера кримінальне провадження за "катування дітей" під час зйомок скандального фільму "Дау. Дегенерація" (нанесення їм моральної та фізичної шкоди, пропаганду насильства).

У лютому 2021 року поліція закрила цю кримінальну справу, заявивши, що не побачила у стрічці пропаганди культу насильства та жорстокості.

До початку літа 2023 року Хржановський був художнім керівником Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", довкола якого було чимало скандалів - від російського фінансування (його започаткували у 2016-му році коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана) до самої концепції переосмислення трагедії.

Хржановський - неоднозначна особистість (фото: facebook.com/Ilya Khrzhanovskiy)

Чому Хржановський став "іноагентом"

27 лютого перший заступник голови комітету Держдуми РФ із безпеки та протидії корупції Андрій Луговий повідомив, що написав на режисера донос у Генеральну прокуратуру країни-агресора РФ.

Згодом в РФ визнали небажаною діяльність організації XZ gGmbH (більш відомої як XZ foundation), заснованої в грудні 2022 року в Німеччині Хржановським і російським журналістом Михайлом Зигарем (вона спеціалізується, зокрема, на боротьбі з російською пропагандою).

Луговий, коментуючи відповідь на свій донос, наголосив, що представники відомства "схлопнули" організацію Хржановського й Зигаря.

Російський посадовець поскаржився, що співробітники XZ gGmbH іронізують і "глузують зі "спецоперації", а також займаються, "зміною культурного коду народу-переможця, формуючи почуття провини за подвиги предків".

"Мета XZ - повалення чинного в Росії політичного ладу, висвітлення "вільних від цензури поглядів та ідей" за допомогою культури, мистецтва й людських цінностей... Усі учасники структури відповідатимуть за російськими законами за "заподіяння шкоди" та "зраду країни", - наголосив чиновник.