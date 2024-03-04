Режиссера Илью Хржановского в России объявили "иноагентом"

Основное о Хржановском

Илья Андреевич Хржановский родился 11 августа 1975 года в Москве.

Он является российским режиссером и продюсером, членом Европейской академии киноискусств и Гильдии кинорежиссеров РФ.

С 2006 года деятель искусства проживал в Германии и стал ее гражданином. В настоящее время в профиле мужчины в соцсети Facebook отмечается, что он проживает в Лондоне.

В марте 2014 года продюсер подписал письмо украинским коллегам, в котором осуждалась российская военная интервенция в Украину.

В 2019 году украинские правоохранители завели на режиссера уголовное производство за "пытки детей" во время съемок скандального фильма "Дау. Дегенерация" (нанесение им морального и физического ущерба, пропаганду насилия).

В феврале 2021 года полиция закрыла это уголовное дело, заявив, что не увидела в ленте пропаганды культа насилия и жестокости.

До начала лета 2023 года Хржановский был художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", вокруг которого было немало скандалов - от российского финансирования (его основали в 2016 году за счет российских бизнесменов Михаила Фридмана, Павла Фукса и Германа Хана) до самой концепции переосмысления трагедии.

Хржановский - неоднозначная личность (фото: facebook.com/Ilya Khrzhanovskiy)

Почему Хржановский стал "иноагентом"

27 февраля первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что написал на режиссера донос в Генеральную прокуратуру страны-агрессора РФ.

Впоследствии в РФ сочли нежелательной деятельность организации XZ gGmbH (более известной как XZ foundation), основанной в декабре 2022 года в Германии Хржановским и российским журналистом Михаилом Зигарем (она специализируется, в частности, на борьбе с российской пропагандой).

Луговой, комментируя ответ на свой донос, подчеркнул, что представители ведомства "схлопнули" организацию Хржановского и Зыгаря.

Российский чиновник пожаловался, что сотрудники XZ gGmbH иронизируют и "смеются над "спецоперацией", а также занимаются, "изменением культурного кода народа-победителя, формируя чувство вины за подвиги предков".

"Цель XZ - свержение действующего в России политического строя, освещение "свободных от цензуры взглядов и идей" с помощью культуры, искусства и человеческих ценностей... Все участники структуры будут отвечать по российским законам за "нанесение вреда" и "предательство страны", - подчеркнул чиновник.