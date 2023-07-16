Режими прання при 30-40 градусах більше неефективні. Ось чому

Режими прання при температурі 30-40 градусів вважаються найбільш популярними, але часто речі залишаються брудними, а іноді навіть псуються.
Чому звичка прати в такий спосіб погана, і як правильно позбуватися плям і освіжати білизну – дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Зазвичай при 30 градусах ми перемо більш делікатні і менш забруднені речі, такі як спіднє, сорочки, сукні, блузки, виготовлені з "ніжних тканин" - акрилу, шовку, віскози, атласу.
Проте деякі тканини можуть отримувати пошкодження навіть при таких невисоких температурах, адже сам процес прокручування речі в барабані для них шкідливий. Тому дуже важливо вивчати бірки на одязі, щоб зрозуміти, чи можна його прати.
А от серйозні плями при 30-градусному пранні не вивести. Для цього вам потрібно або попередньо запирати річ, або ж звертатися до послуг хімчистки.
Якщо обираєте "делікатний", 30-градусний режим, завжди сортуйте речі. Ті, які не можна прати - не періть, а ті, які можна, перевірте на плями і за необхідності попередньо їх обробіть.
Пам'ятайте, що такий режим має на меті освіжити речі, а не відіпрати плями чи сильні забруднення.
Делікатна та злегка забруднена білизна не потребує серйозного очищення. Її можна спокійно прати при 30 градусах, ефект буде той же.
А от сильно забрудненій білизні ні 30-градусне, ні 40-градусне прання ніяк не допоможе. Тут треба вмикати режим з як мінімум 60-ма градусами.
При 40 градусах можна прати стійкі до пошкоджень тканини: бавовняні, льняні тощо. Наприклад, постільну білизну, рушники.
Крім того пам'ятайте, що прання при підвищеній температурі потребує вдвічі більше електроенергії і сильніше шкодить довкіллю. Тому користуйтеся температурами 40-90 градусів лише у крайніх випадках, наприклад, для сильно забруднених кухонних рушників.
Який би режим прання ви не вибрали, головне - якісний миючий засіб. Він впорається із забрудненнями як в холодній, так і гарячій воді. Тому не економте на пральному порошку і результат вас точно порадує.
Саме від засобу, а не від режиму прання залежить результат, тому не має значення при якій температурі ви будете прати білизну.
Раніше ми писали, яку помилку при пранні робить багато. Через неї псується і одяг, і машинка.
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