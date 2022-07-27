Величие кончилось? Россияне массово ринулись в Польшу в поисках лучшей жизни

На фоне российской полномасштабной военной агрессии против Украины, жесткой антизападной пропаганды Кремля, вещающей о "величии" "русского мира" и якобы окрепшей из-за международных санкций экономике, фиксируется любопытный факт - все больше граждан РФ покидают свою страну в поисках убежища в Польше.

Такие данные приводит представитель Управления по делам иностранцев в Польше (UdSC) Якуб Дудзяк, пишет natemat.pl .

Как оказалось, эффект от убеждений Москвы населения России, что "все идет по плану", вызвал обратную реакцию. Так, население спешит перебраться в другую страну, что входит в ЕС, в поисках лучшей жизни.

Оказалось, количество заявок о прошении убежища в Польше от россиян увеличилось более чем в два раза за время большой войны РФ с Украиной.

"С 24 февраля по 18 июля 2022 года подали 5,2 тысячи заявлений на получение вида на жительство в Польше", - рассказал Дудзяк в эфире Radio Zet.

Спикер UdSC уточняет, что в аналогичный период в прошлом году таких заявлений от владельцев российских паспортов было подано 2,4 тысячи.

Кроме того, пс февраля по июль этого года о международной защите обратилось 749 россиян. В этой группе 69% заявителей заявили о чеченской национальности.

"Год назад (также в феврале-июле) таких обращений было 408 (опять 79% - от чеченцев)", - отмечается в публикации.

О международной защите, объясняют на сайте Фонда Ocalenie, просят лица, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за преследований.

"Есть два вида защиты: статус беженца и дополнительная защита. С получением одного из них человек получает те же права, что и при временном пребывании - проживание, доступ к рынку труда, право на социальную помощь, медицинское обслуживание, право на пересечение границы на основании проездного документа и тому подобное", - говорится в заявлении.