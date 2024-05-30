Режим инкогнито в Интернете: что это и насколько безопасно его использовать в 2024 году

В мире, где онлайн-конфиденциальность становится все более важной, режим инкогнито в браузерах предлагает пользователям обещание анонимности и безопасности. Но что на самом деле представляет собой этот режим и насколько эффективно он защищает наши данные в современном мире?

РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на американский финансово-экономический журнал Forbes , рассказывает про режим инкогнито и возможность его использования в 2024 году.

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Что такое режим инкогнито

Большинство веб-браузеров (которые вы используете для доступа в Интернет) по умолчанию ведут учет посещаемых вами веб-сайтов и страниц. Сохранив свою "историю", вы сможете легко найти и просмотреть контент позже.

В большинстве браузеров есть возможность временно приостановить ведение этих записей. Это означает, что посещаемые вами веб-страницы будут оставаться конфиденциальными - по крайней мере, для всех, кто использует тот же браузер.

Каждый браузер имеет свое имя для настройки. В Chrome это режим инкогнито, в Microsoft Edge - режим InPrivate, в Safari - приватный просмотр, а в Firefox - приватный режим.

Как использовать режим инкогнито в 2024 году

Нажмите или коснитесь кнопки в браузере, которую вы обычно используете для открытия новой вкладки (обычно три вертикальные точки или линии в верхнем правом углу), и выберите "Новое окно в режиме анонимного просмотра". Все, что вы делаете на этих новых панелях, не будет записано вашим браузером.

Как выглядит режим инкогнито в браузере Chrome (скриншот)

Нужно ли вручную очищать историю, кэш и файлы cookie?

Нет, приватные режимы просмотра не сохраняют историю посещений, кэшированные страницы и файлы cookie, поэтому удалять ничего не нужно.

Если вы не используете приватный режим просмотра, удаление вашей истории, кеша и файлов cookie будет иметь тот же эффект, что и приватный просмотр, поскольку никто другой, использующий ваше устройство, не сможет видеть, что вы делаете.

Действительно ли режим инкогнито приватен/безопасен?

Браузер не будет вести учет вашей активности, но это не означает, что записи о посещенных вами страницах не будет. Например, если вы посетили BBC News, используя приватный просмотр, его аналитика зафиксирует вашу (относительно анонимную) активность на сайте, даже если ваше устройство этого не сделает.

Любой веб-сайт, на котором у вас есть учетная запись и на который вы входите (например, Instagram), также будет вести запись того, где и когда вы получили доступ к своей учетной записи.

Точно так же большинство поисковых систем, которые вы используете, могут вести учет ваших поисковых запросов, если только вы не запретите им этого делать. А если вы используете учебную или рабочую сеть, ИТ-отдел, вероятно, сможет видеть записи вашей активности.

Наконец, что очень важно, ваш провайдер, скорее всего, также будет вести учет того, что вы делаете в Интернете.

Возможно ли пользоваться Интернетом конфиденциально и безопасно в 2024 году?

Да, но не с помощью режима инкогнито или приватного режима браузера.

Виртуальные частные сети (VPN) скрывают ваш IP-адрес - уникальный идентификатор, который присваивается вашему компьютеру, телефону или планшету в Интернете, - поэтому веб-сайты, которые вы посещаете, не знают, где вы на самом деле находитесь и кто сидит по ту сторону экрана.

Они также шифруют данные, которые вы отправляете и получаете через Интернет, делая их непонятными для тех, у кого нет ключа расшифровки.

Любой достойный VPN также будет иметь политику отсутствия журналов, что означает, что даже он не будет вести учет того, что вы делаете в Интернете. Из-за этого его нельзя будет заставить передать данные кому-либо.