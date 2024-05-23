6 переконливих причин, чому не варто відключати cookie у Chrome

В епоху, коли питання конфіденційності в Інтернеті все частіше виходять на передній план, багато користувачів розглядають відключення файлів cookie у своїх веб-браузерах як спосіб захистити особисту інформацію. Хоча файли cookie можуть бути використані для відстеження активності в Інтернеті, вони також відіграють вирішальну роль у покращенні загального досвіду перегляду веб-сторінок.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про причини, через які не варто відключати файли cookie у вашому браузері.

Що таке файли cookie

Файли cookie (або просто cookies) є невеликими текстовими файлами, які веб-сайти зберігають на вашому комп'ютері або мобільному пристрої під час його відвідування.

Файли cookie зберігаються на вашому пристрої і можуть бути використані як самим сайтом, який їх створив, так і третіми сторонами, наприклад рекламними мережами або аналітичними сервісами, з якими сайт співпрацює.

Більшість сучасних браузерів дозволяють користувачам керувати налаштуваннями cookie, включаючи блокування сторонніх cookie або видалення cookie після закриття браузера.

Користувальницький досвід

Cookie - це невеликі файли, які зберігаються на вашому пристрої сайтами, які ви відвідуєте, і виконують безліч важливих функцій. Однією з основних переваг cookie є те, що вони допомагають створити більш плавний та персоналізований досвід перегляду веб-сторінок.

Ці файли дозволяють сайтам запам'ятовувати ваші уподобання, такі як мовні налаштування, теми та товари в інтернет-магазині. Це означає, що при повторному відвідуванні сайту він зможе налаштувати досвід під ваші уподобання без необхідності щоразу переналаштовувати параметри.

Наприклад, коли ви входите в інтернет-магазин і додаєте бажані покупки в кошик, cookie гарантують, що ці товари залишаться у вашому кошику, навіть якщо ви залишите сайт або закриєте браузер.

Без cookies вам довелося б знову входити в систему і відтворювати кошик з нуля, що може бути дратівливим процесом, який забирає багато часу.

Безшовна автентифікація

Ще одна важлива функція cookie - керування автентифікацією користувачів. Сайти використовують cookie для відстеження користувачів, які увійшли до системи, дозволяючи їм отримувати доступ до захищеного контенту без необхідності повторного введення облікових даних.

Для таких сервісів, як електронна пошта, онлайн-банкінг та соціальні мережі, cookie необхідні для підтримки безпечного та зручного доступу. Якщо ці файли відключені, вам доведеться входити в систему щоразу, коли ви переходите на нову сторінку в межах одного і того ж сайту, що порушує робочий процес та викликає непотрібні незручності.

Персоналізований контент та реклама

Cookie також дозволяє сайтам надавати більш релевантний контент та рекламу. В той час, як деякі користувачі вважають таргетовану рекламу нав'язливою, інші цінують можливості персоналізації, які вона надає.

Персоналізована реклама може покращити користувальницький досвід, показуючи продукти та послуги, які будуть цікавішими, замість випадкових оголошень. Це може значно покращити ваш досвід перегляду, роблячи його приємним та ефективним.

Більше того, cookie допомагають сайтам рекомендувати контент на основі ваших попередніх взаємодій, таких як пропозиція статей, відео або продуктів, схожих на ті, які вас зацікавили. Цей рівень персоналізації досягається завдяки даним, що зберігаються в cookie, які відстежують ваші уподобання та поведінку на сайті.

Покращена продуктивність сайту

З технічної точки зору cookie можуть значно покращити продуктивність сайту. Документація Google Web Fundamentals пояснює, що cookie можуть використовуватися для зберігання інформації про стан, що знижує необхідність обробки на стороні сервера і покращує час завантаження сторінок.

Наприклад, cookie можуть зберігати дані про сесію, такі як статус входу або переваги, що дозволяє серверу обробляти запити більш ефективно.

Коли cookie вимкнено, серверу доводиться обробляти більше цієї інформації, що може призвести до повільнішого завантаження сторінок і менш чуйного досвіду перегляду. Це особливо помітно на складних сайтах з динамічним контентом, де cookie відіграють ключову роль у керуванні станом між клієнтом та сервером.

Посилення заходів безпеки

Всупереч деяким помилкам, cookie також можуть посилити безпеку. Багато сучасних веб-сайтів використовують ці файли для впровадження функцій безпеки, таких як багатофакторна автентифікація (MFA) та управління безпечними сеансами.

За даними CSO Online, cookie можуть допомагати захищати від загроз, таких як міжсайтова підробка запитів (CSRF). Вони гарантують, що запити, зроблені під час сеансу, походять від автентифікованого користувача.

Крім того, cookie можуть зберігати токени для керування безпечними сеансами, знижуючи ризик захоплення сеансу. Вимкнення cookie може підірвати ці заходи безпеки, потенційно наражаючи користувачів на більший ризик.

Підтримка сучасних веб-додатків

Багато сучасних веб-застосунків для правильної роботи залежать від cookie. Такі технології, як односторінкові програми (SPA) та прогресивні веб-застосунки (PWA), часто використовують cookie для управління сеансами користувачів, їх перевагах.

Вимкнення cookie може порушити роботу цих додатків, роблячи їх непридатними для використання або значно знижуючи їхню функціональність.

Наприклад, засоби спільної роботи, такі як Google Workspace та Microsoft 365, використовують cookie для підтримки сеансів користувачів та синхронізації даних у реальному часі. Без cookie ці інструменти не зможуть запропонувати користувачам бездоганний та вбудований досвід, на який вони розраховують.

Висновок

Важливо пам'ятати про конфіденційність та безпеку даних, проте відключення cookie у браузері Chrome може призвести до менш ефективного та менш приємного досвіду використання інтернету.

Cookie надають безліч переваг, починаючи від поліпшення досвіду користувача і забезпечення безпроблемної автентифікації, закінчуючи поліпшенням продуктивності сайтів і підтримкою сучасних веб-додатків.

Замість повного відключення cookie розгляньте можливість керування налаштуваннями цих файлів, щоб знайти баланс між питаннями конфіденційності та практичними перевагами, які вони надають.