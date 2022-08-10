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Рейс Укрзализныци обслуживали дети: как прошла поездка с юными железнодорожниками (фото)

Фото: воспитанники Киевской детской железной дороги проходили практику на рейсе (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Владимир Костырин

На рейсе Укрзализныци сообщением Киев - Чернигов - Киев в среду, 10 августа, проходили практику воспитанники Киевской детской железной дороги. Робота юных железнодорожников вызвали восторг у пассажиров.

Об этом передали в УЗ на Telegram-канале.

Оттачивали свое мастерство ученики столичной ДЖД в электропоезде Skoda на рейсе №708/709 под надзором своих взрослых коллег.

22 юных железнодорожника проверяли документы у пассажиров при посадке, заботились о них в пути и перенимали опыт работы у стюардов и машинистов скоростных поездов.

На рейсе скоростной электрички "Киев - Чернигов" проходили практику юные железнодорожники (фото: t.me/UkrzalInfo)

В Укрзализныце отметили, что работа маленьких железнодорожников вызвала восторг у пассажиров поезда.

Так, например, одна из пассажирок электрички оставила по форме обратной связи одна такой отзыв: "Самая крутая поездка в жизни! Хорошие стюарды и с маленькими помощниками просто делают мой день! Спасибо за отличную поездку!"

Воспитанники Киевской детской железной дороги отправились в первый рейс на практику (фото: t.me/UkrzalInfo)фото: t.me/UkrzalInfo

Сама же Киевская детская железная дорога находится в Сырецком парке, куда можно удобно добраться кольцевой электричкой (станция Сырец).

Поезда там курсируют с четверга по воскресенье. По будним: с 10:30 до 17:10, по выходным: с 10:30 до 18:50.

К слову, недавно на сети детских железных дорог в столице стал курсировать легендарный ретро-паровоз Гр-336 после капремонта.

Добавим также, что на днях появились фото новой электрички Kyiv City Express, которую в УЗ называют "стандартом качества".

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Укрзализныця