Рейд ТЦК на концерті "Океан Ельзи". Вакарчук вперше відреагував на ситуацію

Що лідер гурту думає про рейд

Вакарчук нагадав, що 12 жовтня його гурт відзначає важливе свято. "Океану Ельзи" вже 30 років. І саме до цієї дати музиканти влаштували концерт у столичному Палаці Спорту. Ба більше, гурт планує виступати у суботу, неділю та вівторок.

Святослав подякував фанам й зазначив, що він та музиканти гурту вдячні всім, хто прийшов на концерт у п'ятницю.

Вакарчук висловився про появу ТЦК на своєму концерті (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

"У нас сьогодні день народження, я сподіваюсь, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими", - заявив Вакарчук.

Але прямо говорити про рейди ТЦК та те, що біля Палацу Спорту, за інформацією ЗМІ, чоловікам виписували повістки, він не захотів.

"Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. В тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка", - резюмував він.

Тим часом на сторінці "Океан Ельзи" в Instagram вже з'явився допис до дня народження гурту. У ньому про ситуацію з ТЦК також нічого не сказано.

Рейд ТЦК у Києві - що відомо

Нагадаємо, 11 жовтня біля Палацу Спорту, де виступав гурт "Океан Ельзи", з'явилися представники ТЦК та СП, а ще поліція. Повідомлялося, що у чоловіків перевіряють документи.

Деякі ЗМІ також стверджували, що тих громадян, які не оновили дані, нібито затримували. У столичному ТЦК інформацію про такі рейди не коментували.