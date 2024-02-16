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Революція від OpenAI. Представлено нейромережу, яка створює реалістичні відео на основі текстів

П'ятниця 16 лютого 2024 14:15
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Революція від OpenAI. Представлено нейромережу, яка створює реалістичні відео на основі текстів OpenAI представила ШІ-модель, яка генерує відео з тексту (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, представила нову нейромережу під назвою SORA. Ця система здатна створювати реалістичні відеоролики, виходячи з текстових описів чи зображень. У порівнянні з вже існуючими аналогами, SORA є справжнім проривом у галузі штучного інтелекту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт компанії OpenAI, яка займається розробками в галузі штучного інтелекту.

Що відомо про нову нейромережу

SORA здатна створювати складні відеоролики з високим ступенем деталізації, що містять безліч динамічних об'єктів і мають розуміння їх фізичних властивостей. Тривалість відео, що генеруються, може досягати до однієї хвилини.

Революція від OpenAI. Представлено нейромережу, яка створює реалістичні відео на основі текстівСкриншот

Розробники зазначають, що поточна модель може завжди точно моделювати фізику складних сцен і неправильно інтерпретувати певні причинно-наслідкові взаємозв'язки.

Революція від OpenAI. Представлено нейромережу, яка створює реалістичні відео на основі текстівСкриншот

Після анонсу Сема Альтмана, глави OpenAI, у соціальних мережах продемонстрували роботу SORA, генеруючи відеоролики у відповідь на запити у коментарях.

Примітно, що доступ до нейромережі нині обмежений лише певній групі тестувальників, а також деяким ілюстраторам, дизайнерам та кінематографістам, які мають вивчити потенційні сфери застосування SORA.

Ще приклади відео SORA

Революція від OpenAI. Представлено нейромережу, яка створює реалістичні відео на основі текстівРеволюція від OpenAI. Представлено нейромережу, яка створює реалістичні відео на основі текстівРеволюція від OpenAI. Представлено нейромережу, яка створює реалістичні відео на основі текстівРеволюція від OpenAI. Представлено нейромережу, яка створює реалістичні відео на основі текстівСкріншот

Нагадаємо, що вийшов безкоштовний аналог ChatGPT, який може працювати без інтернету.

Ми також писали, що OpenAI випустить свій перший гаджет.

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