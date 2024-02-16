Революция от OpenAI. Представлена нейросеть, которая создает реалистичные видео на основе текстов

Компания OpenAI, которая создала ChatGPT, представила новую нейросеть под названием SORA. Эта система способна создавать реалистичные видеоролики, исходя из текстовых описаний или изображений. В сравнении с уже существующими аналогами, SORA представляет собой настоящий прорыв в области искусственного интеллекта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт компании OpenAI , которая занимается разработками в области искусственного интеллекта.

Что известно о новой нейросети

SORA способна создавать сложные видеоролики с высокой степенью детализации, содержащие множество динамичных объектов и обладающие пониманием их физических свойств. Продолжительность генерируемых видео может достигать до одной минуты.

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Разработчики отмечают, что текущая модель может не всегда точно моделировать физику сложных сцен и неправильно интерпретировать определенные причинно-следственные взаимосвязи.

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После анонса Сэма Альтмана, главы OpenAI, в социальных сетях продемонстрировали работу SORA, генерируя видеоролики в ответ на запросы в комментариях.

Примечательно, что доступ к нейросети в настоящее время ограничен лишь определенной группе тестировщиков, а также некоторым иллюстраторам, дизайнерам и кинематографистам, которые должны изучить потенциальные области применения SORA.

Ещё примеры видео SORA

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