ua en ru
Пт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Революция от OpenAI. Представлена нейросеть, которая создает реалистичные видео на основе текстов

Пятница 16 февраля 2024 14:15
UA EN RU
Революция от OpenAI. Представлена нейросеть, которая создает реалистичные видео на основе текстов OpenAI представила ИИ-модель, которая генерирует видео из текста (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания OpenAI, которая создала ChatGPT, представила новую нейросеть под названием SORA. Эта система способна создавать реалистичные видеоролики, исходя из текстовых описаний или изображений. В сравнении с уже существующими аналогами, SORA представляет собой настоящий прорыв в области искусственного интеллекта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт компании OpenAI, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта.

Что известно о новой нейросети

SORA способна создавать сложные видеоролики с высокой степенью детализации, содержащие множество динамичных объектов и обладающие пониманием их физических свойств. Продолжительность генерируемых видео может достигать до одной минуты.

Революция от OpenAI. Представлена нейросеть, которая создает реалистичные видео на основе текстовСкриншот

Разработчики отмечают, что текущая модель может не всегда точно моделировать физику сложных сцен и неправильно интерпретировать определенные причинно-следственные взаимосвязи.

Революция от OpenAI. Представлена нейросеть, которая создает реалистичные видео на основе текстовСкриншот

После анонса Сэма Альтмана, главы OpenAI, в социальных сетях продемонстрировали работу SORA, генерируя видеоролики в ответ на запросы в комментариях.

Примечательно, что доступ к нейросети в настоящее время ограничен лишь определенной группе тестировщиков, а также некоторым иллюстраторам, дизайнерам и кинематографистам, которые должны изучить потенциальные области применения SORA.

Ещё примеры видео SORA

Революция от OpenAI. Представлена нейросеть, которая создает реалистичные видео на основе текстовРеволюция от OpenAI. Представлена нейросеть, которая создает реалистичные видео на основе текстовРеволюция от OpenAI. Представлена нейросеть, которая создает реалистичные видео на основе текстовРеволюция от OpenAI. Представлена нейросеть, которая создает реалистичные видео на основе текстовСкриншот

Напомним, что вышел бесплатный аналог ChatGPT, который может работать без интернета.

Мы также писали, что компания OpenAI выпустит свой первый гаджет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект
NEWS
Навальный умер в исправительной колонии России
Навальный умер в исправительной колонии России