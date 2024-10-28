Революція в управлінні діабетом. Apple тестує додаток для моніторингу рівня цукру в крові

Деталі розробки

Вибраним співробітникам з переддіабетом було запропоновано протестувати додаток, який пропонував допомогу у виборі продуктів харчування та зміні способу життя. Співробітники, які брали участь, підтвердили наявність у них переддіабету за допомогою аналізу крові, а потім активно стежили за прийомами їжі та рівнем цукру в крові за допомогою пристроїв для моніторингу глюкози.

Додаток використовувався для демонстрації співробітникам, як вибір здорової та нездорової їжі може вплинути на рівень цукру в крові та призвести до прогресування захворювання.

Наприклад, значний стрибок глюкози після їжі з високим вмістом вуглеводів може спонукати тестувальників споживати більше білка і робити інший вибір. Втручання на стадії переддіабету може допомогти мільйонам людей уникнути розвитку діабету другого типу.

За словами Гурмана, Apple використовувала додаток, щоб подивитися, як можна використовувати дані про рівень цукру в крові і які майбутні інструменти можуть бути корисними для споживачів.

Останні кілька років Apple працювала над додаванням функціональності неінвазивного моніторингу рівня цукру в крові Apple Watch. В даний час більшість тестів на рівень цукру в крові вимагають проколу шкіри, але Apple розробляє метод, який використовує оптичну абсорбційну спектроскопію та лазери для визначення концентрації глюкози в організмі без проколювання шкіри.