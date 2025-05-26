Революція в науці! Штучний інтелект навчився "читати" та "писати" код життя

Evo 2 - це базова модель ШІ, призначена для глибшого розуміння біологічного коду. Її було навчено на генетичних даних понад 100 000 видів, включно з бактеріями, археями, вірусами, рослинами, тваринами і людиною. Загалом модель опрацювала понад 9,3 трлн нуклеотидів з більш ніж 128 000 повних геномів і метагеномних даних.

Evo 2 є наступником моделі Evo 1, яка була сфокусована на геномах окремих клітин. Нова версія значно розширює обсяг навчальних даних, охоплюючи все дерево життя - від одноклітинних до багатоклітинних організмів.

Навчання моделі проводили на платформі NVIDIA DGX Cloud AI через AWS з використанням понад 2000 графічних процесорів NVIDIA H100, за участю інженерів Nvidia і вчених із провідних університетів США, включно зі Стенфордом, Берклі та Сан-Франциско.

Evo 2 навчений на даних більш ніж 128 000 геномів із трьох доменів життя (фото: Arc Institute)

За словами Патріка Сю, співзасновника Arc Institute і професора біоінженерії Каліфорнійського університету в Берклі, Evo 2 дає змогу "машинам читати, писати і міркувати мовою ДНК". Вчені стверджують, що модель здатна ефективно прогнозувати патогенні мутації, а також може застосовуватися при створенні штучних форм життя.

Код Evo 2 вже викладено у відкритий доступ на GitHub Arc Institute, а також інтегровано у фреймворк BioNeMo від Nvidia. Дослідники підкреслюють, що Evo 2 - наймасштабніша і повністю відкрита ШІ-модель у своєму класі.

Одна з найбільш вражаючих демонстрацій можливостей Evo 2 - точність вище 90% при визначенні доброякісних і небезпечних мутацій у гені BRCA1, пов'язаному з раком молочної залози. Це відкриває шлях до здешевлення і прискорення генетичних досліджень, а також до створення нових методів лікування.