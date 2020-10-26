Реванш Штепы, Шария и Лозинского: главные неожиданности выборов 2020

Местные выборы 25 октября 2020 удивили некоторыми результатами. В частности, выходом во второй тур скандальной Нели Штепы, победой экс-заключенного Виктора Лозинского и внушительным результатом партии Анатолия Шария.

Так, согласно результатам экзит-пола голосования в Славянске, Неля Штепа прошла во второй тур. За экс-градоначальницу отдали голоса более 23% избирателей. Но лидирует все же Вадим Лях - действующий городской глава (он набрал 34,8%).

А вот в городской совет Славянска с результатом 25,2% по экзит-полу проходит "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, бывшая глава Славянска юридически находится на скамье подсудимых по делу о захвате города боевиками так называемой "ДНР". 12 апреля 2014 года Неля Штепа радушно встречала вооруженных боевиков в Славянске.

А вот городским главой объединенной территориальной общины Голованевского района Кировоградской области становится экс-депутат Верховной Рады Виктор Лозинский. Он был приговорен к 15 годам за убийство.

Напомним, что в 2009 году в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским и другими чиновниками был убит Валерий Олийнык. В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам. В 2012 году апелляционный суд смягчил приговор до 14 лет, а в 2013 году Высший спецсуд изменил статью с убийства на хулиганство, сократив срок заключения до 10 лет.

В итоге Лозинский, отбыв лишь четыре года, вышел в июне 2014 на волю "по состоянию здоровья".

А вот партия пророссийского блогера Анатолия Шария, согласно данным экзит-полов, собрала немало голосов по разным украинским городам.

В частности за "Партию Шария" проголосовали:

в Харькове - 6,41%,

в Одессе - 7,63%,

в Мариуполе - 6,56%,

в Николаеве - 5,48%.

Ранее мы писали про главные курьезы, которые происходили во время голосования 25 октября.

Также сообщалось, что после выхода с избирательных участков украинцам предлагалось ответить на 5 вопросов из опроса Владимира Зеленского. Активист показал, что сделать это можно сколько угодно раз.