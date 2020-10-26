Реванш Штепи, Шарія та Лозінського: головні несподіванки виборів 2020

Місцеві вибори 25 жовтня 2020 здивували деякими результатами. Зокрема, виходом у другий тур скандальної Нелі Штепи, перемогою ексув'язненого Віктора Лозінського та значним результатом партії Анатолія Шарія.

Так, згідно з результатами екзит-полу голосування у Слов'янську, Неля Штепа пройшла у другий тур. За ексградоначальницю віддали голоси понад 23% виборців. Але лідирує все ж Вадим Лях - чинний міський голова (він набрав 34,8%).

А от в міську раду Слов'янська з результатом 25,2% по екзит-полу проходить "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, колишня голова Слов'янська юридично перебуває на лаві підсудних у справі про захоплення міста бойовиками так званої "ДНР". 12 квітня 2014 року Неля Штепа радо зустрічала озброєних бойовиків у Слов'янську.

А ось міським головою об'єднаної територіальної громади Голованівського району Кіровоградської області стає ексдепутат Верховної Ради Віктор Лозінський. Він був засуджений до 15 років за вбивство.

Нагадаємо, що в 2009 році в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозінським та іншими чиновниками був убитий Валерій Олійник. В квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років. У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок до 14 років, а в 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю з вбивства на хуліганство, скоротивши термін ув'язнення до 10 років.

У підсумку Лозінський, відбувши лише чотири роки, вийшов у червні 2014 на волю "за станом здоров'я".

А от партія проросійського блогера Анатолія Шарія, згідно з даними екзит-полів, зібрала чимало голосів в різних українських містах.

Зокрема за "Партію Шарія" проголосували:

у Харкові - 6,41%,

в Одесі - 7,63%,

в Маріуполі - 6,56%,

у Миколаєві - 5,48%.

Раніше ми писали про головні курйози, які відбувалися під час голосування 25 жовтня.

Також повідомлялося, що після виходу з виборчих дільниць українцям пропонувалося відповісти на 5 запитань з опитування Володимира Зеленського. Активіст показав, що зробити це можна скільки завгодно разів.