Рецепт вкуснейшей запеканки с бананами без сахара: получается у всех

Запеканку любят многие из нас. Это лакомство можно сделать еще более полезным, если у вас есть дома бананы.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Дарья Дорошкевич в своем Instagram.
Запеканка без сахара и муки высшего сорта делается очень легко!
"И да, сахара нет, но запеканка будет сладкой, особенно если вы используете очень спелые бананы!" - описала рецепт кулинар.
В блендере взбейте бананы с яйцами, медом и солью. Добавьте творог, муку и соду, взбейте до однородной смеси. В конце добавьте изюм и аккуратно перемешайте.
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Выпекайте в духовке 1 час при температуре 185 градусов. Готовую запеканку полностью охладить. Приятного аппетита!
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