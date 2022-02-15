Готовим вкуснейшую творожную запеканку, как в детском саду
Большинство людей обожают творожную запеканку, так как она напоминает им вкус детства и детский сад, где ее готовили. Такое лакомство можно легко приготовить дома.
Рецептом поделился блогер под ником koster_chef в Instagram.
Для приготовления запеканки вам понадобятся
- творог - 800 гр
- яйца - 3 шт
- манка - 160 гр
- сахар - 160 гр
- молоко - 80 мл
- сливочное масло - 80 гр
Пошаговый рецепт приготовления
В яйца добавьте сахар и взбейте до пышности. Следом добавьте творог и взбейте еще 3 минуты. Дальше добавьте молоко, мягкое сливочное масло и взбейте до однородности, примерно 3-5 минуту.
Накройте полотенцем и оставьте "отдыхать" на 30 минут. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в противень, разровняйте и смажьте сверху сметаной ровным слоем для красивой корочки.
Запекайте 40 минут при 180 градусах. Готовность проверьте зубочисткой, к ней не должно ничего прилипать. Приятного аппетита!
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