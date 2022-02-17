Рецепт смачної запіканки з бананами без цукру: виходить у всіх

Запіканку люблять багато хто з нас. Ці ласощі можна зробити ще більш корисними, якщо у вас є вдома банани.
Рецептом поділилася кулінарний блогер Дар'я Дорошкевич у своєму Instagram.
Запіканка без цукру і борошна вищого сорту робиться дуже легко!
"І так, цукру немає, але запіканка буде солодкою, особливо якщо ви використовуєте дуже стиглі банани!"- описала рецепт кулінар.
У блендері збийте банани з яйцями, медом і сіллю. Додайте сир, борошно і соду, збийте до однорідної суміші. В кінці додайте родзинки і акуратно перемішайте.
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Випікайте в духовці 1 годину при температурі 185 градусів. Готову запіканку повністю охолодити. Смачного!
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