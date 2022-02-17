Рецепт смачної запіканки з бананами без цукру: виходить у всіх

Запіканка без цукру і борошна вищого сорту робиться дуже легко!

"І так, цукру немає, але запіканка буде солодкою, особливо якщо ви використовуєте дуже стиглі банани!"- описала рецепт кулінар.

Інгредієнти

2 банани

50 г меду або сиропу агави

2 великих яйця

щіпка солі

400 г м'якого сиру

100 г цільнозернового пшеничного борошна

1/2 ч. ложки соди

100 г родзинок

Покроковий рецепт приготування

У блендері збийте банани з яйцями, медом і сіллю. Додайте сир, борошно і соду, збийте до однорідної суміші. В кінці додайте родзинки і акуратно перемішайте.

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Випікайте в духовці 1 годину при температурі 185 градусів. Готову запіканку повністю охолодити. Смачного! Запіканка з бананами без цукру (фото: instagram.com/treskablog)