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Рецепт смачної запіканки з бананами без цукру: виходить у всіх

Автор: Styler

Запіканку люблять багато хто з нас. Ці ласощі можна зробити ще більш корисними, якщо у вас є вдома банани.

Рецептом поділилася кулінарний блогер Дар'я Дорошкевич у своєму Instagram.

Запіканка без цукру і борошна вищого сорту робиться дуже легко!

"І так, цукру немає, але запіканка буде солодкою, особливо якщо ви використовуєте дуже стиглі банани!"- описала рецепт кулінар.

Інгредієнти

  • 2 банани
  • 50 г меду або сиропу агави
  • 2 великих яйця
  • щіпка солі
  • 400 г м'якого сиру
  • 100 г цільнозернового пшеничного борошна
  • 1/2 ч. ложки соди
  • 100 г родзинок

Покроковий рецепт приготування

У блендері збийте банани з яйцями, медом і сіллю. Додайте сир, борошно і соду, збийте до однорідної суміші. В кінці додайте родзинки і акуратно перемішайте.

Випікайте в духовці 1 годину при температурі 185 градусів. Готову запіканку повністю охолодити. Смачного!Запіканка з бананами без цукру (фото: instagram.com/treskablog)

Читайте також, як приготувати запіканку, як в дитячому саду.

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