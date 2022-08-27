Рецепт вкуснейшего печенья брауни от известного кулинара: легко и просто

Шоколадное печенье брауни - отличный повод порадовать своих близких людей, ведь приготовить его очень просто. Результат вас точно порадует.
Рецептом вкусностей поделилась кулинар Лиза Глинская.
Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Отставьте ненадолго.
Смешайте шоколад со сливочным маслом, растопите. В чаше комбайна смешайте яйца с сахаром. Взбейте полученную массу. Добавьте в шоколадно-сливочную массу. Продолжайте взбивать.
Потом добавьте сухие ингредиенты, продолжайте взбивать и перемешивать.
Перелейте массу в миску. Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 3 часа.
Сформируйте шарики, размером с грецкий орех, выложите их на пергамент, на большом расстоянии друг от друга. Выпекайте при температуре 175 градусов, 12 минут. Приятного аппетита!
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