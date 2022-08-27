Рецепт вкуснейшего печенья брауни от известного кулинара: легко и просто

Вам понадобятся такие ингредиенты

200 г черного или молочного шоколада (1 стакан)

50 г сливочного масла (1/4 часть упаковки)

100 г яиц (2 штуки)

130 г сахара (6 ст.л)

100 г муки (3/4 стакана)

5 г разрыхлителя (1 ч.л.)

соль

Пошаговый рецепт приготовления

Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Отставьте ненадолго.

Смешайте шоколад со сливочным маслом, растопите. В чаше комбайна смешайте яйца с сахаром. Взбейте полученную массу. Добавьте в шоколадно-сливочную массу. Продолжайте взбивать.

Потом добавьте сухие ингредиенты, продолжайте взбивать и перемешивать.

Перелейте массу в миску. Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 3 часа.

Сформируйте шарики, размером с грецкий орех, выложите их на пергамент, на большом расстоянии друг от друга. Выпекайте при температуре 175 градусов, 12 минут. Приятного аппетита!

Вот такое печенье у вас должно получиться (фото: instagram.com/lizaglinskaya)