UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рецепт вкуснейшего печенья брауни от известного кулинара: легко и просто

Фото: Рецепт печенья брауни от Глинской (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Шоколадное печенье брауни - отличный повод порадовать своих близких людей, ведь приготовить его очень просто. Результат вас точно порадует.

Рецептом вкусностей поделилась кулинар Лиза Глинская.

Вам понадобятся такие ингредиенты

  • 200 г черного или молочного шоколада (1 стакан)
  • 50 г сливочного масла (1/4 часть упаковки)
  • 100 г яиц (2 штуки)
  • 130 г сахара (6 ст.л)
  • 100 г муки (3/4 стакана)
  • 5 г разрыхлителя (1 ч.л.)
  • соль

Пошаговый рецепт приготовления

Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Отставьте ненадолго.
Смешайте шоколад со сливочным маслом, растопите. В чаше комбайна смешайте яйца с сахаром. Взбейте полученную массу. Добавьте в шоколадно-сливочную массу. Продолжайте взбивать.

Потом добавьте сухие ингредиенты, продолжайте взбивать и перемешивать.
Перелейте массу в миску. Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 3 часа.

Сформируйте шарики, размером с грецкий орех, выложите их на пергамент, на большом расстоянии друг от друга. Выпекайте при температуре 175 градусов, 12 минут. Приятного аппетита!

Вот такое печенье у вас должно получиться (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Ранее мы писали о рецепте домашней "Нутеллы" от другой кулинарки.

Также сообщалось, как сделать домашний твердый сыр "с дырочками".

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт