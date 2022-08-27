Рецепт смачного печива брауні від відомого кулінара: легко і просто

Шоколадне печиво брауні - відмінний привід порадувати своїх близьких людей, адже приготувати його дуже просто. Результат вас точно порадує.
Рецептом смаколиків поділилася кулінар Ліза Глинська.
Змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і сіль. Відставте ненадовго.
Змішайте шоколад з вершковим маслом, розтопіть. У чаші комбайна змішайте яйця з цукром. Збийте отриману масу. Додайте в шоколадно-вершкову масу. Продовжуйте збивати.
Потім додайте сухі інгредієнти, продовжуйте збивати і перемішувати.
Перелийте масу в миску. Накрийте плівкою і поставте в холодильник на 3 години.
Сформуйте кульки, розміром з волоський горіх, викладіть їх на пергамент, на великій відстані один від одного. Випікайте при температурі 175 градусів, 12 хвилин. Смачного!
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