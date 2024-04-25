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Рецепт смачнючого кисло-солодкого баклажана від Ектора

Ектор не перестає тішити оригінальними рецептами (скриншот із відео)
Автор: Василина Копитко

Один з найвідоміших шеф-кухарів країни Ектор Хіменес-Браво не перестає тішити оригінальними рецептами. Цього разу у шоу "Прокинься з Ектором" на СТБ кулінар разом з ресторатором Володимиром Ярославським приготував кисло-солодкий баклажан - страву, від якої ваші гості і ви будете в захваті!

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube телеканалу СТБ розповідає, як готувати таку смакоту.

Інгредієнти для кисло-солодкого баклажана

  • Баклажан - 1 шт
  • Кукурудзяний крохмаль - 25 г
  • Соєвий соус - 40 мл.
  • Соус кисло-солодкий - 50 г
  • Часник - 2 зубчики
  • Сіль - 3 г

Соус тахіні з сиром:

  • Сир кисломолочний - 80 г
  • Тахіні - 30 г
  • Часник - 0,5 зубчика
  • Лимонний сік - 20 мл
  • Оливкова олія - 45 мл
  • Сіль

Як готувати кисло-солодкий баклажан

Баклажан чистимо від шкірки та нарізаємо крупним кубиком, замочуємо в холодній воді на 15 хвилин. 

Зливаємо воду та паніруємо в крохмалі. 

Обсмажуємо у фритюрі до золотавої скоринки. 

В розігріту пательню наливаємо соєвий соус та соус світ-чилі, кидаємо баклажан та насичуємо його соусами впродовж хвилини. 

Для соусу з тахіни й сиру беремо подрібнений часник і перемішуємо з кисломолочним сиром, тахіною, лимонним соком та оливковою олією. 

 

Раніше ми ділились рецептом ситної запіканки з картоплі, печериць і курки.

Читайте також про те, як приготувати морквяний бісквіт з кремом.

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