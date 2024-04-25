Рецепт смачнючого кисло-солодкого баклажана від Ектора

Один з найвідоміших шеф-кухарів країни Ектор Хіменес-Браво не перестає тішити оригінальними рецептами. Цього разу у шоу "Прокинься з Ектором" на СТБ кулінар разом з ресторатором Володимиром Ярославським приготував кисло-солодкий баклажан - страву, від якої ваші гості і ви будете в захваті!
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube телеканалу СТБ розповідає, як готувати таку смакоту.
Соус тахіні з сиром:
Баклажан чистимо від шкірки та нарізаємо крупним кубиком, замочуємо в холодній воді на 15 хвилин.
Зливаємо воду та паніруємо в крохмалі.
Обсмажуємо у фритюрі до золотавої скоринки.
В розігріту пательню наливаємо соєвий соус та соус світ-чилі, кидаємо баклажан та насичуємо його соусами впродовж хвилини.
Для соусу з тахіни й сиру беремо подрібнений часник і перемішуємо з кисломолочним сиром, тахіною, лимонним соком та оливковою олією.
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