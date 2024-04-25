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Рецепт вкусного кисло-сладкого баклажана от Эктора

Эктор не перестает радовать оригинальными рецептами (скриншот из видео)
Автор: Василина Копытко

Один из самых известных шеф-поваров страны Эктор Хименес-Браво не перестает радовать оригинальными рецептами. В этот раз в шоу "Проснись с Эктором" на СТБ кулинар вместе с ресторатором Владимиром Ярославским приготовил кисло-сладкий баклажан - блюдо, от которого ваши гости и вы будете в восторге!

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube телеканала СТБ рассказывает, как готовить такое блюдо.

Ингредиенты для кисло-сладкого баклажана

  • Баклажан - 1 шт
  • Кукурузный крахмал  25 г
  • Соевый соус - 40 мл.
  • Соус кисло-сладкий - 50 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль - 3 г

Соус тахини с сыром:

  • Сыр кисломолочный - 80 г
  • Тахини - 30 г
  • Чеснок - 0,5 зубчика
  • Лимонный сок - 20 мл
  • Оливковое масло - 45 мл
  • Соль

Как готовить кисло-сладкий баклажан.

Баклажан чистим от кожуры и нарезаем крупным кубиком, замачиваем в холодной воде на 15 минут.

Сливаем воду и панируем в крахмале.

Обжариваем во фритюре до золотистой корочки.

В разогретую сковороду наливаем соевый соус и соус свет-чили, бросаем баклажан и насыщаем его соусами в течение минуты.

Для соуса из тахины и сыра берем измельченный чеснок и перемешиваем с кисломолочным сыром, тахиной, лимонным соком и оливковым маслом.

 

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МастерШефЭктор Хименес-БравоРецепты