Рецепт вкусного кисло-сладкого баклажана от Эктора

Один из самых известных шеф-поваров страны Эктор Хименес-Браво не перестает радовать оригинальными рецептами. В этот раз в шоу "Проснись с Эктором" на СТБ кулинар вместе с ресторатором Владимиром Ярославским приготовил кисло-сладкий баклажан - блюдо, от которого ваши гости и вы будете в восторге!
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube телеканала СТБ рассказывает, как готовить такое блюдо.
Соус тахини с сыром:
Баклажан чистим от кожуры и нарезаем крупным кубиком, замачиваем в холодной воде на 15 минут.
Сливаем воду и панируем в крахмале.
Обжариваем во фритюре до золотистой корочки.
В разогретую сковороду наливаем соевый соус и соус свет-чили, бросаем баклажан и насыщаем его соусами в течение минуты.
Для соуса из тахины и сыра берем измельченный чеснок и перемешиваем с кисломолочным сыром, тахиной, лимонным соком и оливковым маслом.
Раньше мы делились рецептом сытной запеканки из картофеля, шампиньонов и курицы.
Читайте также о том, как приготовить морковный бисквит с кремом.