Рецепт смачнючого кисло-солодкого баклажана від Ектора

Один з найвідоміших шеф-кухарів країни Ектор Хіменес-Браво не перестає тішити оригінальними рецептами. Цього разу у шоу "Прокинься з Ектором" на СТБ кулінар разом з ресторатором Володимиром Ярославським приготував кисло-солодкий баклажан - страву, від якої ваші гості і ви будете в захваті!

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube телеканалу СТБ розповідає, як готувати таку смакоту.