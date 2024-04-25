Рецепт вкусного кисло-сладкого баклажана от Эктора

Эктор не перестает радовать оригинальными рецептами (скриншот из видео)

Один из самых известных шеф-поваров страны Эктор Хименес-Браво не перестает радовать оригинальными рецептами. В этот раз в шоу "Проснись с Эктором" на СТБ кулинар вместе с ресторатором Владимиром Ярославским приготовил кисло-сладкий баклажан - блюдо, от которого ваши гости и вы будете в восторге!

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube телеканала СТБ рассказывает, как готовить такое блюдо.