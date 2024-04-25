Рецепт вкусного кисло-сладкого баклажана от Эктора
Один из самых известных шеф-поваров страны Эктор Хименес-Браво не перестает радовать оригинальными рецептами. В этот раз в шоу "Проснись с Эктором" на СТБ кулинар вместе с ресторатором Владимиром Ярославским приготовил кисло-сладкий баклажан - блюдо, от которого ваши гости и вы будете в восторге!
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube телеканала СТБ рассказывает, как готовить такое блюдо.
Ингредиенты для кисло-сладкого баклажана
- Баклажан - 1 шт
- Кукурузный крахмал 25 г
- Соевый соус - 40 мл.
- Соус кисло-сладкий - 50 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль - 3 г
Соус тахини с сыром:
- Сыр кисломолочный - 80 г
- Тахини - 30 г
- Чеснок - 0,5 зубчика
- Лимонный сок - 20 мл
- Оливковое масло - 45 мл
- Соль
Как готовить кисло-сладкий баклажан.
Баклажан чистим от кожуры и нарезаем крупным кубиком, замачиваем в холодной воде на 15 минут.
Сливаем воду и панируем в крахмале.
Обжариваем во фритюре до золотистой корочки.
В разогретую сковороду наливаем соевый соус и соус свет-чили, бросаем баклажан и насыщаем его соусами в течение минуты.
Для соуса из тахины и сыра берем измельченный чеснок и перемешиваем с кисломолочным сыром, тахиной, лимонным соком и оливковым маслом.
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