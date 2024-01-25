Рецепт смачної домашньої ковбаси, яку можна навіть дітям: готується дуже легко

Варену ковбаса можна легко приготувати вдома. Готується вона з простих інгредієнтів та буде чудовим додатком до хліба або основою для різних страв.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Смаколик.юа".
Така домашня ковбаса є більш корисною, ніж магазинна, тому її можна давати дітям.
Вона має відносно низьку кількість натрію і помірну кількість жиру. Варена ковбаса готується з цілої курячої тушки.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку курки потрібно добре промити та покласти в каструлю або в чашу мультиварки. Після цього додайте почищену цибулю й моркву, сіль, перець горошком, гілочки кропу.
Все потрібно залити водою та варіть приблизно 3 години від моменту закипання або 30 хвилин у мультиварці на режимі "Варіння".
Потім у 150 мл теплого бульйону насипте желатин, ретельно перемішайте і залиште набухати. В охолодженій курці відділіть м’ясо від кісток.
До м’яса додайте почищений часник, сіль, чорний мелений перець, вершки, сік буряку та перебийте все блендером. Потім додайте желатин і ще раз все перебийте.
Далі візьміть пластикову 1,5 л пляшку та відріжте з неї верхівку. Перекладіть масу у пляшку та відправте в холодильник на 10 годин.
Потім надріжте пляшку, дістаньте ковбасу та наріжте скибочками і подавайте до столу.
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