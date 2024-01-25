Рецепт вкусной домашней колбасы, которую можно даже детям: готовится очень легко

Что понадобится

Такая домашняя колбаса более полезна, чем магазинная, поэтому ее можно давать детям.

Она имеет относительно низкое количество натрия и умеренное количество жира. Вареная колбаса готовится из целой куриной тушки.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

курица - 2 кг

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

укроп, веточка - 3 шт.

куриный бульон - 150 мл

желатин - 25 г

чеснок, зубчики - 3 шт.

соль - по своему вкусу

перец черный горошек - 10 шт.

перец черный молотый - по своему вкусу

сливки 20% - 150 мл

свекольный сок - 4 ст.л

Легкий способ приготовления

Сначала курицы нужно хорошо промыть и положить в кастрюлю или чашу мультиварки. После этого добавьте почищенный лук и морковь, соль, перец горошком, веточки укропа.

Все нужно залить водой и варить примерно 3 часа от момента закипания или 30 минут в мультиварке на режиме "Варка".

Затем в 150 мл теплого бульона насыпьте желатин, тщательно перемешайте и оставьте набухать. В охлажденной курице отделите мясо от костей.

К мясу добавьте чистый чеснок, соль, черный молотый перец, сливки, сок свеклы и перебейте все блендером. Затем добавьте желатин и снова все перебейте.

Далее возьмите пластиковую бутылку 1,5 л и отрежьте из нее верхушку. Переложите массу в бутылку и отправьте в холодильник на 10 часов.

Затем надрежьте бутылку, достаньте колбасу и нарежьте ломтиками и подавайте к столу.

Рецепт домашней вареной колбасы (скриншот)