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Рецепт вкусной домашней колбасы, которую можно даже детям: готовится очень легко

Четверг 25 января 2024 18:42
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Рецепт вкусной домашней колбасы, которую можно даже детям: готовится очень легко Рецепт домашней вареной колбасы (фото: кадр с видео)
Автор: Татьяна Самарук

Вареную колбасу можно легко приготовить дома. Готовится она из простых ингредиентов и будет отличным дополнением к хлебу или основой для разных блюд.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Смаколик.юа".

Что понадобится

Такая домашняя колбаса более полезна, чем магазинная, поэтому ее можно давать детям.

Она имеет относительно низкое количество натрия и умеренное количество жира. Вареная колбаса готовится из целой куриной тушки.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • курица - 2 кг
  • лук - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • укроп, веточка - 3 шт.
  • куриный бульон - 150 мл
  • желатин - 25 г
  • чеснок, зубчики - 3 шт.
  • соль - по своему вкусу
  • перец черный горошек - 10 шт.
  • перец черный молотый - по своему вкусу
  • сливки 20% - 150 мл
  • свекольный сок - 4 ст.л

Легкий способ приготовления

Сначала курицы нужно хорошо промыть и положить в кастрюлю или чашу мультиварки. После этого добавьте почищенный лук и морковь, соль, перец горошком, веточки укропа.

Все нужно залить водой и варить примерно 3 часа от момента закипания или 30 минут в мультиварке на режиме "Варка".

Затем в 150 мл теплого бульона насыпьте желатин, тщательно перемешайте и оставьте набухать. В охлажденной курице отделите мясо от костей.

К мясу добавьте чистый чеснок, соль, черный молотый перец, сливки, сок свеклы и перебейте все блендером. Затем добавьте желатин и снова все перебейте.

Далее возьмите пластиковую бутылку 1,5 л и отрежьте из нее верхушку. Переложите массу в бутылку и отправьте в холодильник на 10 часов.

Затем надрежьте бутылку, достаньте колбасу и нарежьте ломтиками и подавайте к столу.

Рецепт вкусной домашней колбасы, которую можно даже детям: готовится очень легкоРецепт вкусной домашней колбасы, которую можно даже детям: готовится очень легкоРецепт вкусной домашней колбасы, которую можно даже детям: готовится очень легкоРецепт вкусной домашней колбасы, которую можно даже детям: готовится очень легкоРецепт вкусной домашней колбасы, которую можно даже детям: готовится очень легкоРецепт вкусной домашней колбасы, которую можно даже детям: готовится очень легкоРецепт вкусной домашней колбасы, которую можно даже детям: готовится очень легкоРецепт вкусной домашней колбасы, которую можно даже детям: готовится очень легкоРецепт домашней вареной колбасы (скриншот)

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