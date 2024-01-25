Рецепт вкусной домашней колбасы, которую можно даже детям: готовится очень легко
Вареную колбасу можно легко приготовить дома. Готовится она из простых ингредиентов и будет отличным дополнением к хлебу или основой для разных блюд.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Смаколик.юа".
Что понадобится
Такая домашняя колбаса более полезна, чем магазинная, поэтому ее можно давать детям.
Она имеет относительно низкое количество натрия и умеренное количество жира. Вареная колбаса готовится из целой куриной тушки.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- курица - 2 кг
- лук - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- укроп, веточка - 3 шт.
- куриный бульон - 150 мл
- желатин - 25 г
- чеснок, зубчики - 3 шт.
- соль - по своему вкусу
- перец черный горошек - 10 шт.
- перец черный молотый - по своему вкусу
- сливки 20% - 150 мл
- свекольный сок - 4 ст.л
Легкий способ приготовления
Сначала курицы нужно хорошо промыть и положить в кастрюлю или чашу мультиварки. После этого добавьте почищенный лук и морковь, соль, перец горошком, веточки укропа.
Все нужно залить водой и варить примерно 3 часа от момента закипания или 30 минут в мультиварке на режиме "Варка".
Затем в 150 мл теплого бульона насыпьте желатин, тщательно перемешайте и оставьте набухать. В охлажденной курице отделите мясо от костей.
К мясу добавьте чистый чеснок, соль, черный молотый перец, сливки, сок свеклы и перебейте все блендером. Затем добавьте желатин и снова все перебейте.
Далее возьмите пластиковую бутылку 1,5 л и отрежьте из нее верхушку. Переложите массу в бутылку и отправьте в холодильник на 10 часов.
Затем надрежьте бутылку, достаньте колбасу и нарежьте ломтиками и подавайте к столу.
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