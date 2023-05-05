Рецепт смачних та корисних енергетичних батончиків: на перекус дітям чи із собою на роботу

Смачні енергетичні батончики зовсім необов'язково купувати у магазині. Їх можна приготувати самостійно вдома із натуральних інгредієнтів.

Інгредієнти для батончиків

200 грамів чорносливу

200 грамів кураги

100 грамів сушеної журавлини

100 г смажених горіхів

Льон чи кунжут.

Покроковий рецепт приготування

Покладіть у блендер всі сухофрукти та журавлину і подрібніть до однорідного стану. На пательні обсмажте 100 г горіхів, можете взяти будь-які. Потім подрібніть їх і додайте до суміші до сухофруктів. Змішайте все дуже добре.

Після цього скачайте з отриманої суміші маленькі ковбаски і запаніруйте в кунжуті або у насінні льону.