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Рецепт смачних та корисних енергетичних батончиків: на перекус дітям чи із собою на роботу

Рецепт смачних батончиків вдома (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Смачні енергетичні батончики зовсім необов'язково купувати у магазині. Їх можна приготувати самостійно вдома із натуральних інгредієнтів.

Рецептом смакоти поділився кулінар Анатолій Добровольський у Instagram.

Інгредієнти для батончиків

  • 200 грамів чорносливу
  • 200 грамів кураги
  • 100 грамів сушеної журавлини
  • 100 г смажених горіхів
  • Льон чи кунжут.

Покроковий рецепт приготування

Покладіть у блендер всі сухофрукти та журавлину і подрібніть до однорідного стану. На пательні обсмажте 100 г горіхів, можете взяти будь-які. Потім подрібніть їх і додайте до суміші до сухофруктів. Змішайте все дуже добре.

Після цього скачайте з отриманої суміші маленькі ковбаски і запаніруйте в кунжуті або у насінні льону.

Нагадаємо, раніше Клопотенко представив рецепт приголомшливих оладок.

Також дивіться рецепт найсмачнішого бананового печива , яке готується на "раз, два".

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рецептЗдорове харчуваннябатончики