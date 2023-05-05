Рецепт вкусных и полезных энергетических батончиков: на перекус детям или с собой на работу

Вкусные энергетические батончики совсем необязательно покупать в магазине. Их можно приготовить самостоятельно дома из натуральных ингредиентов.

Ингредиенты для батончиков

200 граммов чернослива

200 граммов кураги

100 грамм сушеной клюквы

100 граммов жареных орехов

Лен или кунжут.

Пошаговый рецепт приготовления

Положите в блендер все сухофрукты т клюкву и измельчите до однородного состояния. На сковородке обжарьте 100 граммов орехов, можете взять любые. Потом измельчите их и добавьте в смесь к сухофруктам. Перемешайте все очень хорошо.

После этого скатайте из полученной смеси маленькие колбаски и запанируйте в кунжуте или смени льна.