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Рецепт вкусных и полезных энергетических батончиков: на перекус детям или с собой на работу

Рецепт вкусных батончиков дома (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вкусные энергетические батончики совсем необязательно покупать в магазине. Их можно приготовить самостоятельно дома из натуральных ингредиентов.

Рецептом вкусностей поделился кулинар Анатолий Добровольский в Instagram.

Ингредиенты для батончиков

  • 200 граммов чернослива
  • 200 граммов кураги
  • 100 грамм сушеной клюквы
  • 100 граммов жареных орехов
  • Лен или кунжут.

Пошаговый рецепт приготовления

Положите в блендер все сухофрукты т клюкву и измельчите до однородного состояния. На сковородке обжарьте 100 граммов орехов, можете взять любые. Потом измельчите их и добавьте в смесь к сухофруктам. Перемешайте все очень хорошо.

После этого скатайте из полученной смеси маленькие колбаски и запанируйте в кунжуте или смени льна.

Напомним, ранее Клопотенко представил рецепт потрясающих оладий.

Также смотрите рецепт вкуснейшего бананового печенья, которое готовится на "раз, два".

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рецептЗдоровое питаниебатончики