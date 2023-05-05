Рецепт вкусных и полезных энергетических батончиков: на перекус детям или с собой на работу

Вкусные энергетические батончики совсем необязательно покупать в магазине. Их можно приготовить самостоятельно дома из натуральных ингредиентов.
Рецептом вкусностей поделился кулинар Анатолий Добровольский в Instagram.
Положите в блендер все сухофрукты т клюкву и измельчите до однородного состояния. На сковородке обжарьте 100 граммов орехов, можете взять любые. Потом измельчите их и добавьте в смесь к сухофруктам. Перемешайте все очень хорошо.
После этого скатайте из полученной смеси маленькие колбаски и запанируйте в кунжуте или смени льна.
Напомним, ранее Клопотенко представил рецепт потрясающих оладий.
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