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Рецепт найсмачнішого лимонного сирника, який кращий, ніж у кафе

Фото: Рецепт найсмачнішого лимонного сирника (pixabay.com)
Автор: Styler

Лимонний сирник - це чудовий десерт, який легко можна приготувати вдома. Для того щоб його зробити вам знадобиться сім хвилин, без урахування випікання.

Рецептом корисних та смачних ласощів поділилася блогер та кулінар Дар'я Дорошкевич у Instagram.

Інгредієнти для лимонного сирника

Тісто:

  • 70 г мигдалю (можна замінити іншими горіхами)
  • 100 г вершкового масла з холодильника
  • 150 г борошна
  • 1/2 ст. ложки цукру
  • Дрібка солі

Начинка:

  • 300 г йогурту низької жирності
  • 300 г кисломолочного сиру низької жирності
  • 5 яєць
  • 150 г цукру
  • 100 мл лимонного соку
  • 40 г крохмалю

Покроковий рецепт приготування

Для приготування вам потрібен блендер та роз'ємна форма. Діаметр форми значення не має, але найкраще взяти 26-28 см у діаметрі. Так сирник можна розділити не так на 8, але в 12 шматків.

Мигдаль подрібніть до великої крихти, щоб залишилися шматочки. До речі, горіхи ви можете взяти будь-які. Зробіть у блендері тісто. Далі можна навіть не мити блендер і робити у ньому начинку.

Якщо у вас є жирніший йогурт або кисломолочний сир - беріть їх. Жирність випічки буде більшою.

Подрібніть мигдаль у блендері, додайте сіль, борошно, олію та цукор. Зробіть основу для сирника із отриманого тіста. У тій же чаші блендера змішайте йогурт, сир, 5 яєць, цукор. З лимонів відіжміть сік і додайте в блендер, додайте крохмаль, збийте і додайте у форму з основою.

Запікайте все разом 1 годину в розігрітій до 165 градусів духовці.

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До речі, ось що треба робити із яйцями перед приготуванням.

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рецепт ріксирники