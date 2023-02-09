Рецепт найсмачнішого лимонного сирника, який кращий, ніж у кафе

Інгредієнти для лимонного сирника

Тісто:

70 г мигдалю (можна замінити іншими горіхами)

100 г вершкового масла з холодильника

150 г борошна

1/2 ст. ложки цукру

Дрібка солі

Начинка:

300 г йогурту низької жирності

300 г кисломолочного сиру низької жирності

5 яєць

150 г цукру

100 мл лимонного соку

40 г крохмалю

Покроковий рецепт приготування

Для приготування вам потрібен блендер та роз'ємна форма. Діаметр форми значення не має, але найкраще взяти 26-28 см у діаметрі. Так сирник можна розділити не так на 8, але в 12 шматків.

Мигдаль подрібніть до великої крихти, щоб залишилися шматочки. До речі, горіхи ви можете взяти будь-які. Зробіть у блендері тісто. Далі можна навіть не мити блендер і робити у ньому начинку.

Якщо у вас є жирніший йогурт або кисломолочний сир - беріть їх. Жирність випічки буде більшою.

Подрібніть мигдаль у блендері, додайте сіль, борошно, олію та цукор. Зробіть основу для сирника із отриманого тіста. У тій же чаші блендера змішайте йогурт, сир, 5 яєць, цукор. З лимонів відіжміть сік і додайте в блендер, додайте крохмаль, збийте і додайте у форму з основою.

Запікайте все разом 1 годину в розігрітій до 165 градусів духовці.