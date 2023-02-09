Рецепт вкуснейшего лимонного сырника, который лучше, чем в кафе

Ингредиенты для лимонного сырника

Тесто:

70 г миндаля (можно заменить другими орехами)

100 г сливочного масла из холодильника

150 г муки

1/2 ст. ложки сахара

Щепотка соли

Начинка:

300 г йогурта низкой жирности

300 г творога

5 яиц

150 г сахара

100 мл лимонного сока

40 г крахмала

Пошаговый рецепт приготовления

Для приготовления вам нужен блендер и разъемная форма. Диаметр формы значения не имеет, но лучше всего взять 26-28 см в диаметре. Так сырник можно разделить не на 8, а на 12 кусков.

Миндаль измельчите до большой крошки, можно чтобы остались кусочки. Кстати, орехи вы можете взять любые. Сделайте в блендере тесто. Дальше можно даже не мыть блендер и делать в нем начинку.

Если у вас есть более жирный йогурт или кисломолочный сыр – берите их. Жирность выпечки будет больше.

Измельчите миндаль в блендере, добавьте соль, муку, масло и сахар. Сделайте основу для сырника из полученного теста. В той же чаше блендера смешайте йогурт, творог, 5 яиц, сахар. Из лимонов отожмите сок и добавьте в блендер, добавьте крахмал, взбейте и добавьте в форму с основой.

Запекайте все вместе 1 час в разогретом до 165 градусов духовом шкафу.