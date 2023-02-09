RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рецепт вкуснейшего лимонного сырника, который лучше, чем в кафе

Фото: Рецепт вкуснейшего лимонного сырника (pixabay.com)
Автор: Styler

Лимонный сырник - это потрясающий десерт, который легко можно приготовить дома. Для того, чтобы его сделать вам понадобится семь минут, без учета выпекания.

Рецептом полезного и вкусного лакомства поделилась блогер и кулинар Дарья Дорошкевич в Instagram.

Ингредиенты для лимонного сырника

Тесто:

  • 70 г миндаля (можно заменить другими орехами)
  • 100 г сливочного масла из холодильника
  • 150 г муки
  • 1/2 ст. ложки сахара
  • Щепотка соли

Начинка:

  • 300 г йогурта низкой жирности
  • 300 г творога
  • 5 яиц
  • 150 г сахара
  • 100 мл лимонного сока
  • 40 г крахмала

Пошаговый рецепт приготовления

Для приготовления вам нужен блендер и разъемная форма. Диаметр формы значения не имеет, но лучше всего взять 26-28 см в диаметре. Так сырник можно разделить не на 8, а на 12 кусков.

Миндаль измельчите до большой крошки, можно чтобы остались кусочки. Кстати, орехи вы можете взять любые. Сделайте в блендере тесто. Дальше можно даже не мыть блендер и делать в нем начинку.

Если у вас есть более жирный йогурт или кисломолочный сыр – берите их. Жирность выпечки будет больше.

Измельчите миндаль в блендере, добавьте соль, муку, масло и сахар. Сделайте основу для сырника из полученного теста. В той же чаше блендера смешайте йогурт, творог, 5 яиц, сахар. Из лимонов отожмите сок и добавьте в блендер, добавьте крахмал, взбейте и добавьте в форму с основой.

Запекайте все вместе 1 час в разогретом до 165 градусов духовом шкафу.

Читайте также, Клопотенко дал рецепт самого вкусного тертого пирога, который вы когда-либо пробовали.

Кстати, вот что нужно делать с яйцами перед приготовлением.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт ріксирники