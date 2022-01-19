Рецепт настоящего немецкого картофельного салата к мясу: просто, быстро, вкусно!

Ингредиенты для салата:

Картофель - 6 шт.

Огурцы соленые - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Оливковое масло - 50 мл

Дижонская горчица - 10 г

Уксус - 20 мл

Петрушка - 5 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Фото: Так будет выглядеть наш салат

Пошаговое приготовление

Картофель почистите, помойте и сварите до готовности. Пока варится картофель, нарежьте огурцы. Лук почистите и нарежьте кубиками. Петрушку помойте, обсушите и измельчите.

Сваренный картофель порежьте крупными кусочками, высыпьте в миску, добавьте оливковое масло, уксус, петрушку и перемешайте. Через несколько минут положите нарезанные огурцы, лук и горчицу. Посолите, поперчите и осторожно перемешайте.

Картофельный салат насыпьте в салатник и украсьте петрушкой. Его можно подавать теплым или холодным. Если вам по нраву второй вариант, тогда поставьте его в холодильник на 30 минут.