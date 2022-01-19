Рецепт справжнього німецького картопляного салату до м'яса: просто, швидко, смачно!

Інгредієнти для салату:

Картопля - 6 шт.

Огірки солоні - 3 шт.

Цибуля - 1 шт.

Оливкова олія - 50 мл

Діжонська гірчиця - 10 г

Оцет - 20 мл

Петрушка - 5 г

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Фото: Так виглядатиме наш салат

Покрокове приготування

Картоплю почистіть, помийте і зваріть до готовності. Поки вариться картопля, наріжте огірки. Цибулю почистіть і наріжте кубиками. Петрушку помийте, обсушіть і подрібніть.

Зварену картоплю поріжте великими шматочками, висипте у миску, додайте оливкову олію, оцет, петрушку і перемішайте. Через кілька хвилин покладіть нарізані огірки, цибулю та гірчицю. Посоліть, поперчіть і обережно перемішайте.

Картопляний салат насипте у салатник і прикрасьте петрушкою. Його можна подавати теплим або холодним. Якщо вам до вподоби другий варіант, тоді поставте його в холодильник на 30 хвилин.