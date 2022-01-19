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Рецепт справжнього німецького картопляного салату до м'яса: просто, швидко, смачно!

Автор: Світлана Мащенко

Картопля - один з найкращих гарнірів до м'ясних страв. Українці часто віддають перевагу пюрешці, а от німці полюбляють подавати овоч у вигляді салату. І не дивно, адже вони дуже шанують цей овоч: за статистикою, кожен німець споживає 70 кг картоплі на рік.

Про це пише Telegram-канал SHUBA FOOD.

Інгредієнти для салату:

  • Картопля - 6 шт.
  • Огірки солоні - 3 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Оливкова олія - 50 мл
  • Діжонська гірчиця - 10 г
  • Оцет - 20 мл
  • Петрушка - 5 г
  • Сіль - за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком

Фото: Так виглядатиме наш салат

Покрокове приготування

Картоплю почистіть, помийте і зваріть до готовності. Поки вариться картопля, наріжте огірки. Цибулю почистіть і наріжте кубиками. Петрушку помийте, обсушіть і подрібніть.

Зварену картоплю поріжте великими шматочками, висипте у миску, додайте оливкову олію, оцет, петрушку і перемішайте. Через кілька хвилин покладіть нарізані огірки, цибулю та гірчицю. Посоліть, поперчіть і обережно перемішайте.

Картопляний салат насипте у салатник і прикрасьте петрушкою. Його можна подавати теплим або холодним. Якщо вам до вподоби другий варіант, тоді поставте його в холодильник на 30 хвилин.

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