В честь юбилея королевы. В Великобритании появилось восемь новых городов
Восемь населенных пунктов Великобритании получили статус города к платиновому юбилею британского монарха. В 2022 году королева Елизавета II празднует 70-летие восшествия на престол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Среди вновь созданных городов - Милтон Кейнс в Англии, Данфермлин в Шотландии, Бангор в Северной Ирландии, Рексхэм в Уэльсе, а также несколько населенных пунктов на заморских территориях. Претенденты на звание города должны были в течение прошлого года продемонстрировать свое культурное наследие.
Последнее соревнование за получение права называться городом проводилось десять лет назад в честь ознаменования бриллиантового юбилея королевы. Расширение семьи британских городов увеличило количество городов на материковой части Великобритании до 76 единиц, из них 55 расположено в Англии, восемь в Шотландии, семь в Уэльсе и шесть в Северной Ирландии.
Напомним, ранее мы сообщали, что Британия передаст Украине вооружение на 1,3 млрд стерлингов. Также сегодня правительство Великобритании утвердило новые санкции против трех российских авиакомпаний.
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