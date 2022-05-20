В честь юбилея королевы. В Великобритании появилось восемь новых городов

Восемь населенных пунктов Великобритании получили статус города к платиновому юбилею британского монарха. В 2022 году королева Елизавета II празднует 70-летие восшествия на престол.

Среди вновь созданных городов - Милтон Кейнс в Англии, Данфермлин в Шотландии, Бангор в Северной Ирландии, Рексхэм в Уэльсе, а также несколько населенных пунктов на заморских территориях. Претенденты на звание города должны были в течение прошлого года продемонстрировать свое культурное наследие.

Последнее соревнование за получение права называться городом проводилось десять лет назад в честь ознаменования бриллиантового юбилея королевы. Расширение семьи британских городов увеличило количество городов на материковой части Великобритании до 76 единиц, из них 55 расположено в Англии, восемь в Шотландии, семь в Уэльсе и шесть в Северной Ирландии.