ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В честь юбилея королевы. В Великобритании появилось восемь новых городов

Новина українською →
Лондон, Пятница 20 мая 2022 06:49
В честь юбилея королевы. В Великобритании появилось восемь новых городов Флаг Великобритании (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Восемь населенных пунктов Великобритании получили статус города к платиновому юбилею британского монарха. В 2022 году королева Елизавета II празднует 70-летие восшествия на престол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Среди вновь созданных городов - Милтон Кейнс в Англии, Данфермлин в Шотландии, Бангор в Северной Ирландии, Рексхэм в Уэльсе, а также несколько населенных пунктов на заморских территориях. Претенденты на звание города должны были в течение прошлого года продемонстрировать свое культурное наследие.

Последнее соревнование за получение права называться городом проводилось десять лет назад в честь ознаменования бриллиантового юбилея королевы. Расширение семьи британских городов увеличило количество городов на материковой части Великобритании до 76 единиц, из них 55 расположено в Англии, восемь в Шотландии, семь в Уэльсе и шесть в Северной Ирландии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Британия передаст Украине вооружение на 1,3 млрд стерлингов. Также сегодня правительство Великобритании утвердило новые санкции против трех российских авиакомпаний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Елизавета II Королева Англии
NEWS
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков